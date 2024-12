Y tú... ¿qué deseas?

En La Paz, Bolivia, y en Puno, Perú, hay una celebración anual que es la Feria de las Alasitas.

Alasita: dícese de miniatura artesanal que tiene como objetivo ritual que esta se convierta en realidad.

Es decir, usted se compra un carrito en miniatura y previo ritual, que incluye escupitajos, campanadas, agua de todas las flores habidas y por haber, dos rezos y una bendición, usted probablemente vea materializado su sueño del autito propio en la puerta de su casita.

Si se trata de conseguir el amor, todos los ingredientes anteriores más dos gotitas de agüita de calzón, un pelo del monte de Venus de su amada o uno recién arrancado del escroto de su amado serán de vital importancia para que ese ser caiga rendido a sus pies.

Tan maravillosa feria en honor, además, a Ekeko (dios aimara de la abundancia) resulta que está instalada en el Campo de Marte. Ese muñequito lleno de bolsitas con mercancías y con su cigarro Ducal que religiosamente le hace fumar mi tía Esther todos los viernes. Es esta tía tan querida quien me ha tirado el dato, el bururú, el centro.

Me ha llamado el sábado en la mañana y me ha pedido, por favor, que la lleve. Y lo ha hecho de esa hermosa manera con la que siempre pide las cosas, haciéndote sentir un poquito miserable. “Hijito, qué tal, cómo estás, discúlpame que te llame, pero es que nadie me contesta el teléfono y tus primos estan ocupados trabajando, y me acordé de ti, que ya no te veo en la televisión. Me imagino que estás sin trabajo, así que no tenía a quién llamar y te llamé. ¿Cómo están tus hijitos? Hace cuatro años que no los veo, también que, si tú no me los traes, no los veo nunca. Cuidado con estar educando chicos ingratos. En fin, hijito, te estoy llamando porque no tengo a quién recurrir porque, si no, no te llamaría. Yo sé que tú detestas a la familia, pero, bueno, esto es demasiado importante para mí, así que dije “ya que importa te llamaré, pues”. Tú sabes que yo todos los años hago mis rituales de Año Nuevo y para mí es importantísimo ir a la Feria de las Alacitas, y no tengo quién me lleve. Tu tío no quiere llevarme y tu mamá dice que no quiere salir en fiestas, que mucha gente en la calle. Si no fuera tan importante para mí, créeme que ni te llamaría. ¿Podrías pasar por mí y llevarme aquí nomás, al Campo de Marte en Jesús María? De paso que hacemos una paradita en la iglesia San José y le hago unos pedidos al Señor, y te invito a comer esos anticuchos que tanto te gustaban cuando vivías en casa de tu abuelo, ahí en Doña Julia”.

Y así de largo fue su pedido, sin puntos ni comas, casi sin respirar, tal como lo he escrito en el párrafo anterior.

Cómo decirle “no” a tan hermoso pedido, cómo negarme a la maravillosa experiencia de salir el último sábado del año en el familiar horario de las cinco de la tarde cuando todo está reventando de gente y, además, llevar de la mano a mi tan querida tía Esthercita, la misma que me tildó de drogadicto asqueroso cuando le encontró a mi primo Ernestito un paquito de coca en el bolsillo de su pantalón y bueno, pues, quién se lo habrá dado, Carlitos Galdós obviamente, el sobrino más descocado según su insano juicio.

Aprovecho para aclarar el tema, y ahora públicamente: “Querida tía, si hay algo de lo que puedo sentirme orgulloso es de tener todos mis huecos vírgenes, incluidas mis fosas nasales. Y yo tengo por política moral no ofrecer drogas a nadie, cosa contraria al ejercicio laboral de mi primito, que te llenabas la boca diciendo que había conseguido un trabajo en Europa cuando, más bien, tomó la inadecuada decisión de burrear unos cuantos kilitos de coca, y no necesariamente cola. Y más piña el muchachón, en el aeropuerto de Barajas Madrid, mismo Alerta aeropuerto, le encontraron el encarguito y lo enjaularon quince añitos.

Cómo creen ustedes que me voy a negar a acompañar al hermoso ser humano que alguna vez le dijo a una de mis exesposas que sería bueno que se hiciera un examen o varios de Elisa, y todos los necesarios para detectar cualquier enfermedad de transmisión sexual, porque no vaya a ser que yo, el promiscuo de la familia, le haya pegado quién sabe, a lo mejor un chancro. ¿Y de dónde salió ese consejo? Hasta ahora nadie lo sabe… Mi tía, simplemente, piensa que todos los que trabajamos en medios de comunicación somos desordenados sexualmente, es decir, unos libertinos genitales.

Mal haría yo en ser tan ingrato con este familiar que la vida me regaló y negarle un paseíto a la buena suerte en el Campo de Marte, sobre todo si recuerdo cuando tuvo una poderosa conversación de tía abuela con mi hija, quien salió espantada y me dijo: “No quiero nunca más conversar con esta vieja, papá”. Y ¿por qué?, se preguntará usted. Bueno, pues, porque cuando mi hija cumplió 15 años, con el pretexto del lonchecito y “ven a mi casa, hijita, para darte tu regalito”, mi hermosa, noble, bella y generosa tía le dijo que “haga todo lo posible para no parecerse nunca a su papá porque es un mal ejemplo. Más bien imita a tu mami, que ella sí es una persona correcta”. ¿Argumentado en qué?... Hasta ahora no lo sabemos... Digamos que eso entra en el bloque ‘Cosas sin resolver’.

—Claro que sí, tía. Paso por ti a las cuatro y media, para llegar a las cinco.

Y de pronto, estaciono en la avenida La Peruanidad. En el acto aparece un limpiacarros/cuidador/invasor de calles/matón y me dice que son diez soles por adelantado. Hacemos contacto visual, me reconoce (gracias a Dios) y me dice: “Carliiiiiiitos, para ti es gratis, mi hermano”, y me siento nuevamente querido por todo el mundo, menos por mi familia una vez más.

Mi tía está grande, muy grande, anciana, muy anciana, jodida como siempre, muy jodida y con dos gotitas de pérdida de memoria. Todo el camino me ha contado lo mismo una y otra vez.

Entramos a la feria, repleta de gente. Efectivamente, venden miniaturas de todo lo habido y por haber, de todo lo deseable y por desear. Pasan el huevo, el cuy, el ronsoco. Leen las cartas, las hojas de coca, el maíz. Hay unos ciegos que hacen masajes. Todo es color amarillo oro para la suerte. Es el paraíso de los pedidos, el universo del pida y no se haga cargo, dejemos todo en manos de la suerte.

No voy a contar las desventuras ni me voy a regodear en la desdicha familiar de mi tía, pero de pronto comienzo a entender por qué la vida con ella es así. Porque, si dejas todo en manos de la suerte y nunca haces algo, simplemente estás renunciando a tu propia vida, a la responsabilidad de tus actos. Muy simple: si no hago nada, entonces nunca tendré que dar razón de nada; por ende, nadie me puede juzgar de lo que yo no he hecho. Y, si las cosas no salen como yo quiero, no me voy a comer el mal rato del qué dirán ajeno. Y, como yo soy experta en estirar mi dedito índice y juzgar, mejor no me expongo a esa aventura de hacer y seguir haciendo, que es la vida misma.

Los anticuchos que, efectivamente, son mis favoritos vienen con yapa de picarones y ya son las diez de la noche.

—Tía, te llevo a tu casa. Ya es tarde.

—Sí, hijito, gracias por acompañarme a comprar mis deseos. Todos los años los compro y nunca me salen.

—Tía, ¿te puedo hacer una pregunta?

—Sí, claro.

—Tía, ¿qué deseas?… —Momento de silencio y nuevamente repregunto—. ¿Qué es eso que tanto deseas?… —Con los ojos aguados mi tía responde:

—No lo sé, hijito, no sé qué deseo.

Y en el acto entiendo que quien no sabe lo que quiere, obviamente no sabe qué hacer ni a dónde ir, y menos aún para qué vivir.