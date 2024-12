Y tú, ¿postularías al Congreso?

Hace poco me preguntaron si duele ser congresista. El contexto eran los agravios que he recibido en distintos momentos por mis posturas políticas, por ejemplo (y especialmente), por señalar el fracaso de la izquierda, el antifujimorismo y el woke. Respondí que no duele. Tomé una decisión y soy consecuente con ella. Y aunque la victimización es una maniobra muy utilizada en política, encuentro groseramente incoherente cuando alguien en ejercicio de un alto cargo corre a llorar al río. La política, al menos la buena, no es para cobardes. Entonces, ¿es difícil ser congresista? Bueno, eso sí puede ser, pero no porque me parezca difícil el trabajo parlamentario. Al contrario. Además de ser un honor y un deber servir a mi patria, encuentro extremadamente satisfactorio atender pedidos ciudadanos y resolver sus problemas; reunirme con otras autoridades y funcionarios para comprender y mejorar el funcionamiento del Estado; representar al país en eventos internacionales; recoger las necesidades del público en cualquier lugar de nuestro territorio y traducirlas en iniciativas de ley. Y luego está el control político, sí, la posibilidad de fiscalizar y —de ser necesario— remover de sus cargos a funcionarios ineptos y corruptos, desde ministros hasta presidentes. No todas las iniciativas llegan a buen puerto y muchas de las que sí lo hacen, no serán conocidas, y menos reconocidas por el público, pero en suma, la labor parlamentaria es una experiencia gratificante y enaltecedora.

No, el problema no radica ahí. La dificultad está en que apenas al asumir el cargo, la percepción ciudadana iguala a todos los congresistas y parece enviarlos a algún anillo del infierno. Es un espacio en el imaginario popular reservado para personajes viles y corruptos que no trabajan y utilizan sus cargos para beneficiarse a sí mismos y a sus redes criminales a costa del dinero de los contribuyentes. Y si el imaginario popular es así de adverso, el de los medios, opinólogos e influencers es caústico, pues la consigna parece ser que no quede un parlamentario decente en pie. Si no ha cometido falta, se la rebuscamos, y hasta se la inventamos. Eso genera titulares, likes y yapeos. Y, sin embargo, no puedo dejar de recomendar a todo ciudadano que se involucre y participe activamente en política. Servir es todo.