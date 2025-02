¿Y quién piensa en los padres?

Durante siglos, la crianza fue un proceso natural, una función que se transmitía de generación en generación. Procrear y criar formaban parte ineludible de la vida. Sin embargo, hoy se han convertido en un tema de análisis, regulaciones, conferencias y manuales. ¿Por qué tanta novedad en algo tan antiguo?

Históricamente, los hijos tenían un valor claro. No solo aseguraban la continuidad de la familia, sino que contribuían económicamente desde edades tempranas. Su educación era práctica y su rol en la sociedad, funcional. No era una elección. Simplemente, era lo que se hacía. La crianza se sustentaba en el conocimiento transmitido y la necesidad de perpetuar la comunidad.

Pero el mundo cambió. La longevidad aumentó, la educación se prolongó y la vida dejó de ser un camino lineal. Ahora, cada etapa viene con decisiones: qué estudiar, dónde vivir, con quién formar una familia. Tener hijos pasó de ser un destino inevitable a una opción cuidadosamente planeada. La paternidad se convirtió en un proyecto, con estrategias y objetivos definidos: criar hijos felices, inteligentes, exitosos. Todo cuidadosamente estructurado desde antes del nacimiento, con métodos educativos, actividades extracurriculares y guías de crianza.

Sin embargo, cuando finalmente llega el momento, cuando el bebé está en casa, la realidad golpea. La privación del sueño, la incertidumbre, la responsabilidad abrumadora. No hay manual que prepare para la mezcla de emociones, la sensación de insuficiencia, la soledad inesperada. Los padres, que en teoría han hecho todo “bien”, se encuentran atrapados entre expectativas idealizadas y la crudeza de la experiencia real.

Hoy, la crianza está centrada en el bienestar y desarrollo del niño, pero ¿quién piensa en los padres? ¿Quién los escucha cuando se sienten agotados, desbordados o hasta engañados por la imagen idílica de la paternidad que les vendieron? Estos sentimientos existen, pero suelen ser silenciados, minimizados o tratados como algo que “no debería” sentirse.

Ser padre sigue siendo una de las experiencias más trascendentes, pero también es un reto profundo. Más allá de la preparación y la planificación, lo que los padres necesitan no es más presión ni recetas infalibles, sino comprensión, comunidad y la libertad de expresar que, a veces, simplemente no saben qué hacer. Porque la crianza no es solo sobre los hijos; también es sobre quienes los crían.