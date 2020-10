Como nuestro país hace rato que es tan bananero en Derecho, no me sorprende este último atropello aparatoso de la fiscalía de detener tan arbitrariamente a varios implicados en el sórdido caso Swing: desde hace no mucho tiempo que el MP utiliza indebidamente esta prisión por siete días para asustar a los investigados y forzar así más colaboraciones eficaces, pues lo prepotente les hace la vida más fácil.

Tampoco me sorprende que se haya usado una vez más a la Diviac en lugar de la policía común para estas detenciones, dado que la Diviac se ha convertido en una especie de policía política de estos tiempos (a pesar de eso, varios coleguitas les han hecho grandes “cherrys”).

Y tampoco me sorprende que no se haya detenido a los peces gordos del caso, como la exministra Balbuena. No soy carcelero de nadie, pero si solo van a apresar a los peces más chicos o más mediáticos entonces la acción es aún más arbitraria (muchos coleguitas piensan lo mismo que yo, pero no lo dicen por miedo o por populismo profesional).

Como postre, le acaban de dar un encargo estratégico en el MP a ese fiscal Pablo Sánchez que antes limpió a Ollanta en el caso Madre Mía y que acaba de ser mencionado feo en estos ‘swingaudios’ de Karem Roca (¿Y a qué se deberá ese editorial de LR de ayer tan inusualmente agresivo contra la fiscal Rocío Sánchez? Era una heroína para ellos hasta agosto).

Así estamos en este “Estado de derecho” peruano... Pero para consuelo nuestro, existen países latinoamericanos aún más cheverengues que nosotros: el alucinante presidente mexicano López Obrador ha convocado a un referéndum para decidir si se procesa a presidentes anteriores. O sea, el electorado administrará justicia a instancias de un payaso populista. ¿Cómo pueden haber elegido allá a ese tipo? Y López Obrador tiene 54% de aprobación…¡Bien apodan “África Premium” a Latinoamérica!

