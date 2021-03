¿Y por qué algunos se vacunaron 3 veces?

No voy a meterme muy al fondo de toda esta polémica sobre la vacuna china porque no soy científico, pero si puedo formular algunas inquietudes: 1)¿Por qué en el “Vacunagate” se descubrió que hubo gente que se vacunó 3 veces? ¿No es sospechoso? ¿O van a decir ahora que “Sinopharm es tan buena que me vacuné 3 veces”? 2)¿Por qué esa vacuna hasta ahora no está autorizada en USA, la Unión Europea o el Reino Unido si es tan buena?3)¿Acaso no es cierto que esa vacuna aún no ha completado la necesaria Fase III de investigación? 4) ¿Sinopharm ya tiene el registro sanitario condicional de Digemid? 5) ¿Acaso no fue obvio que Sagasti compró esta vacuna no porque fuera de las mejores sino porque era la más fácil en esos momentos de conseguir, estaba desesperado por el “Vacunagate” y el vacunado Vizcarra le abortó la llegada de Pfizer y Aztra? 6)¿Cuándo sabremos cuánto exactamente costó cada dosis? 7) Sin el origen de la pandemia aún aclarado y después del “Vacunagate”… ¿Uds. le creen algo a los chinos cuando nos quieren tranquilizar sobre su vacuna? 8) Aquí el 27 de enero publiqué extractos de The Economist (Shots in the dark)sobre esta vacuna. Hablaba de dudas que continuaban por “escasez de data, falta de transparencia y reportes conflictivos”. 9) ¿No les parece alucinante que medios (LR y EC) editorialicen sobre otro medio (Willax), que el gobierno amenace con procesarlo o que haya gente que pida cerrarlo porque no le gusta lo que dicen? 10) ¿Qué dirán si el tiempo le da la razón a Beto y Bustamante? 11) ¿Guzmán impulsó el derrocamiento de Merino y ahora tiene el cuajo de chillar que hay “una sedición”? 12) ¿La República pretende darle clases de ética periodística a Willax después que una portada suya –exactamente hace 23 años– reveló que se estaba haciendo un túnel para rescatar de la embajada japonesa a los secuestrados por el MRTA?