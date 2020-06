Los nuevos contagiados rozaron ayer los 9 mil casos, mucho más aún de los 7 mil del sábado: la “meseta irregular” de Vizcarra y Zamora es más bien la punta de un iceberg sumergido en el océano de un negacionismo extendido hasta entre los expertos. En mis críticas al Dr. Huerta todo se centró en varios medios en que este aclaró que era epidemiólogo, pero no tocaron PARA NADA sus yerros colosales: “…si mañana o pasado se descubre un caso en el Perú, pues, bueno, tranquilos, no pasa nada”; “…confinado en China”;“las mascarillas no protegen a las personas sanas”; “el pico medio de la enfermedad se presentará el 21 de abril”; “la semana que viene -nota: del 11 al 18 de mayo- empieza la bajada”. ¡Plop! La República, El Trome, El Popular, Útero, El Bocón, Wapa, Perú News y Huachos jamás recogieron mis respuestas. ¡Gran clase de periodismo! Y mis colegas Patty o Johnny Padilla, los coleguitas Daniel Yovera y Andrew Livise, mi vecinito, el “actor” Jason Day (o Jacinto Díaz) y el futbolista Renato Tapia pueden creerle lo que quieran a Huerta y reventarle cohetes, pero el problema es que sus aseveraciones y predicciones ligeras pueden hasta habernos costado vidas. Cierto que Huerta es un profesional serio; no es tampoco la risible Carmen González (“doctora Cachetada”).

Este drama se veía venir, pero hubo mucha inacción en Perú. Esto escribí aquí mismo en febrero:

“Tanto pánico aquí en Europa por el coronavirus me hace sospechar que el tema es muchísimo más serio de lo que admiten las autoridades. Se habla también aquí de que China está escondiendo la cantidad real de sus muertos. No quiero ni pensar en los estragos que una plaga así puede causar en el Perú cuando llegue el invierno. ¿Se acuerdan de la epidemia de cólera en 1991? (…) Y no veo mayor atención en el Perú al tema” (ver “Coronavirus… ¿Se acuerdan del Cólera?” 26/02/20)