Dónde están los defensores de los niños intoxicados con Qali Warma

Con la votación en el Pleno del Congreso, con la que se ha blindado vergonzosamente al ministro del Midis, Julio Demartini, queda confirmado el pacto infame entre el Ejecutivo y este Congreso de impresentables. No les importó proteger a un ministro responsable político de todo un escándalo de corrupción en el programa social Qali Warma, donde se ha expuesto la salud de miles de niños a nivel nacional, sobre todo de poblaciones en extrema pobreza que son los que tienen acceso a este programa alimenticio.

El escándalo es gigante, porque se ha evidenciado en diversos reportajes periodísticos a empresas inescrupulosas favorecidas por el programa social, que producían alimentos contaminados, de carne de caballo, con moho y hongos, y con restos de excremento de rata, y que evidentemente se producían en condiciones insalubres.

Nada de esto les ha conmovido a los congresistas, que sin desparpajo han blindado a Demartini, mostrando al país que más les importa el pacto infame que la alimentación y la salud de los niños.

¿Dónde están esos congresistas que son pastores o fanáticos religiosos, que todo el tiempo utilizan el nombre de los niños para sus discursos de supuesta protección de los infantes, que salen iracundos a atacar a todo el mundo cuando se trata de defender los avances en la educación con enfoque de género y supuestamente arguyen que lo hacen para proteger a los niños? Ni qué decir en temas controversiales que ellos asocian al aborto, cuando se estaba trabajando desde el Estado la Planificación Familiar.

Esta semana distorsionaron la aprobación —en comisión— de la unión civil, que solo es una garantía jurídica para las parejas del mismo sexo, y pretendieron sabotear como si se estuviese hablando de matrimonio igualitario o adopción de niños. Es una gran mentira, pero igual salían desbocados, dizque a defender a los niños, pero en realidad no les importan los niños humildes del país, por eso desaparecieron y más bien votaron de manera cómplice en el blindaje a Demartini.

Todo su discurso de con mis hijos no te metas no es más que una posición ideológica y religiosa que quieren imponernos a todos; no les importan los niños, al contrario, solo los utilizan para imponernos sus creencias y aberraciones. Tengamos cuidado con estos fariseos e hipócritas que ahora pululan en el Congreso.

