“Y escuchando al Terror a través de las paredes” (Ginsberg, El Aullido )

Puedo enumerar las cinco bombas que me estallaron tan cerca en los años 80.

1) La peor fue a fin de año en 1991. Ya de estudiante en España, había venido a Lima por fiestas. Mi casa familiar quedaba en la Javier Prado, casi pegada al consulado chileno. Estaba aún durmiendo cuando muy temprano sonó una fortísima explosión frente a esa sede y se desató la balacera. Ya “entrenado” por tantos años de terrorismo, repté asustado por el suelo. Cuando acabó el tiroteo, pude asomarme: había un VW destrozado, con su techo abierto cual hongo. Tuve suerte, pues solo estalló el detonador: me hubiera convertido en moléculas si explotaba toda la carga de ese coche-bomba senderista, ubicado tan cerca de mi ventana.

2) Otro bombazo fue yendo a la PUCP con mi padre. Habíamos parado en la luz roja de San Felipe con Brasil y estábamos conversando coche a coche con Ennio, un amigo al que habíamos encontrado, cuando un coche-bomba senderista estalló a unas cuatro calles en plena Brasil. Felizmente, solo nos alcanzó una lluvia de detritus.

3) Otra explosión senderista me pilló estacionado y haciendo travesuras nocturnas en un parquecito sanisidrino, muy cercano a las espaldas del entonces Banco Mercantil, cuya fachada quedó destrozada.

4) Más dinamitazos e intensas balaceras me aterrorizaron cuando otra vez el consulado chileno fue atacado, esta vez por el MRTA (este atentado fue anterior al coche-bomba senderista descrito antes).

5) El bombazo más leve que viví fue una carga de dinamita que estalló en la puerta de la embajada china mientras caminaba al otro lado del parque al que esta accede. Todo esto sin contar innumerables apagones, pánicos y toques de queda.

Entonces… ¿cómo no puedo yo sentir hasta ahora una inmensa gratitud hacia Fujimori por exterminar a esta gentuza? ¿Y creen que me puede importar un bledo que haya usado mano dura para eso? A esos chiquillos idiotas que no vivieron los 80 y 90, y que ahora tanto lo odian, no les ha estallado de cerca más que cohetones de feria...

