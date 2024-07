-La increíble resolución dada ayer por el fiscal Sandro Urquizo Torres que desestima la denuncia del exmagistrado TC José Luis Sardón contra los fiscales Vela & Pérez no hace más que reafirmar por enésima vez que estamos frente a un Ministerio Público que experimenta una incesante descomposición profesional. No podía estar más claro que el IDL, Vela y Pérez habían triangulado en contra de Sardón, pero me imagino que el poder caviar, el miedo y el gremialismo le son más importantes a este Urquizo que hacer su trabajo como corresponde. La verdad que nunca había visto en peor estado a la Fiscalía, pues hasta en la aciaga época de Blanca Nélida Colán eran menos escandalosos para agachar públicamente la cabeza; ahora le tiemblan más al IDL que a Montesinos. También el MP era menos arbitrario en esos años y tampoco tenía tanto fiscal de alto nivel tan cuestionado y/o desprestigiado como en estos días. Piénsese nomás en Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides, Marita Barreto y el decepcionante Juan Carlos Villena, que están incinerados ante la ciudadanía pensante y que no está capturada mentalmente por la caviarada. Ahora este Urquizo se ha unido a ese elenco. Espero nomás que Chinchay no le siga los pasos.

-A pesar de que la encuesta telefónica en el Perú de la sesgada ONG caviar IEP no me da la menor confianza porque no le detecto rigor, ciertamente no me es difícil creer que el Congreso tenga menos de 10% de aprobación. Esto demuestra que regalar dinero irresponsablemente (CTS, AFP, bonos, etcétera) o hacer estupideces populistas (nombrar maestros sin examen, obligar a contratar CAS, etcétera) nunca funciona para subir la popularidad del Legislativo de turno (tampoco nadie se acuerda de sus impulsores).

-Murió Carlos Manrique, estafador que empobreció en los 90 a miles de incautos con un cuento insostenible a simple vista. Mucha prensa mermelera lo endiosó en su auge como un gran financista. ¿Por qué nacerá especialmente en nuestro país tanto pendejo asqueroso?

