¿Uds. creen de verdad que el 98% de las limeñas se opone a una vacancia de Vizcarra, tal como lo afirmaron ayer en La República y la ONG zurda IEP, su encuestadora? Solo más lisérgico es también sostener que el 95% de todos los capitalinos se resiste, tal como abrió su portada de ayer el diario de Mohme, en uno de sus “cherrys” oficialistas más escandalosos (he visto a LR sobar a otros presidentes, como Toledo o Humala, pero nunca como lo ha hecho con Vizcarra). Sí, yo también intuyo que una gran mayoría de limeños se opone a una vacancia y ese 78% que arrojó Ipsos me es muy factible, pero de allí a creer que un 98% de limeñas o un 95% de todos los capitalinos tienen esta posición es mentarle la madre a la inteligencia, con números dignos de una elección en Corea del Norte, Cuba o Irán. En el fondo me alegro, porque así lo que logran La República y el IEP es que los (escasos) pensantes terminen considerando que tienen la misma credibilidad que Idice.

-Eloy y su bloque en el TC se han vuelto a pasar el Derecho por el forro una vez más y acaban de establecer en este fallo sobre las mal llamadas “esterilizaciones forzosas” –término falaz que nuestra prensa repite automáticamente– que te pueden reabrir juicios eternamente y procesarte recurrentemente por el mismo hecho.

-El columnista Javier Alonso de Belaunde debería enterarse de las salvajadas que hizo el ministro de Economía allendista Pedro Vuskovic y de las prepotentes arbitrariedades legales del gobierno de la Unidad Popular antes de ponerse a emitir juicios sobre el periodo allendista. ¡Destrozaron la economía, a lo Alan I! Esta gente joven tan indocumentada escribe cualquier cosa. Superficiales y desinformados.

-Felicito al operador del gobierno al que se le ha ocurrido todo este show con el mediano futbolista Lapadula para que el “electarado” se distraiga de las acusaciones a Vizcarra.