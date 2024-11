¿Y después de APEC, qué?

El Perú necesita atraer inversión privada para generar empleo formal, sin duda. El crecimiento no es lo único que importa, pero sí es indispensable, para un país con más de 70% de empleo informal y que crece poco. Eventos como APEC o la intención de ser parte de la OCDE son fundamentales, pero Mahoma tiene que ir a la montaña, la montaña no viene sola.

¿Es el Perú un país atractivo para la inversión privada? ¿Son el Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, los gobiernos regionales y locales promotores de ello? Una vez terminadas las ceremonias y condecoraciones, ¿dónde quedamos? En el mismo desmadre en que estábamos la semana pasada. Tapar el sol con un dedo no oscurece. La prensa internacional, las delegaciones y sobre todo los inversionistas hacen su chamba.

El Congreso aprueba medidas que generan gasto público, y este Tribunal Constitucional, en una interpretación insólita, dice que no pueden generar gasto este año, pero sí los siguientes. La base elemental de las finanzas es comparar el dinero de mañana con el de hoy. Qué empresa o familia podría mantener sus finanzas bien bajo la regla “no puedes gastar hoy, pero mañana no hay problema”. Esa es una sentencia de muerte a la disciplina fiscal. ¿Alguien cree que los congresistas se van a abstener de crear gastos futuros? ¿Cómo se tapa ese hueco?

Además, el Ejecutivo cree que le puede pedir préstamos al Banco de la Nación para comprar aviones, incluido uno presidencial. En el colmo del absurdo, la presidenta no se da cuenta de que no lo va a usar porque para cuando esté aquí el Congreso no le va a aprobar ningún viaje. Y justo iniciando APEC se hace el papelón de Petroperú.

Varios gobiernos locales ponen trabas diversas a las inversiones, basta preguntar a algunas empresas afectadas. Y la descentralización necesita una reingeniería total, que nadie está discutiendo con la profundidad necesaria. La inversión pública no solo tiene problemas de poca ejecución, sino que no se completan ni liquidan los proyectos, por lo que no cierran brechas.

El Congreso legisla zurrándose en las opiniones de los órganos técnicos más especializados con que cuenta el Estado peruano. La opinión del BCR, MEF, SBS, etcétera, es muchas veces ignorada y sobrepasada por un cambalache de votos para lograr aprobaciones antitécnicas.

La inseguridad ciudadana sigue sin control porque el Gobierno no tiene una estrategia seria. La reunión del Consejo de Estado llega tardísimo y solo genera medidas parciales. Si la queja permanente es que fiscales y jueces liberan a quienes detiene la policía, ¿se conoce ya por qué ocurre eso? ¿Se vencen los plazos, porque falta personal? ¿Los corrompen o amedrentan, con ofertas que no pueden rechazar, Padrino dixit? ¿Cómo se va a resolver eso?

Recién le estamos prestando atención a la importancia fundamental del Poder Judicial y la Fiscalía en el marco institucional que un país necesita para desarrollarse. El premio nobel de economía Douglass North lo recalcó hace 28 años en su visita a Lima, pero sirvió de poco. Pero incluso teniendo ese tema presente, se renueva la Junta Nacional de Justicia en un proceso liderado por el cuestionado defensor del Pueblo y casi nadie se preocupa si estamos reclutando a los mejores candidatos o no. Los cuestionamientos al trabajo de la actual Junta Nacional de Justicia pueden ser muy válidos, pero parecen solo una pieza más de la insensata pelea conservas versus caviar. ¿De verdad alguien puede creer que los problemas institucionales del Perú se pueden resolver, con 35 partidos inscritos y economías ilegales que nos tienen cercados, con una pelea tan obsesionada con el pasado?

¿Cómo pasamos a una política basada en visiones más que ambiciones? Algunos países han logrado hacer coincidir intereses y ambiciones con visiones que generan oportunidades para grandes mayorías. El Perú está hoy en una encrucijada muy compleja, porque la dispersión política y el poder económico de las economías ilegales son una combinación peligrosísima. Hay peleas mucho más relevantes que las que dominan la discusión política hoy.