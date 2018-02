¿Vuelven los comunistas?

1. Escuchando el jueves pasado un sintonizado programa de TV, me pareció estar en los años 60 del siglo pasado, en plena Guerra Fría. El correcto defensor del presidente Kuczynski contra la amenaza de su vacancia en el Pleno del Congreso, ahora, en cambio, al asumir la misma defensa, pero con otras condiciones, ha teñido su discurso, en onda retro, con el duro anticomunismo de antaño. Así, considera que es un error acusar como izquierdistas a los promotores del nuevo pedido de vacancia, porque se les hace un favor. Debe de llamárseles simplemente como comunistas y no permitirles que se escuden en un término que no es mal visto por un sector de la población. Mejor el otro que tiene el rechazo de la gran mayoría.

2. Ahora se entiende el porqué de la calificación como “grupo de comunistas” hecha por el propio presidente al referirse a los gestores de la nueva vacancia. A lo que se suma la reciente declaración de la canciller advirtiendo que los que impulsan la vacancia amenazan el régimen político democrático. ¡Ojo! No es correcto y menos eficaz intentar ideologizar el consensuado “caiga quien caiga” en la lucha contra la corrupción de las más altas esferas del poder político en nuestro país.

3. Está claro que el intento de resucitar la polarización democracia vs. comunismo lo que busca es realinear a favor del conservadurismo el proceso en curso que apunta a una nueva correlación de fuerzas en el país. El crecimiento del kenjismo, apoyado sin disimulo por el círculo más cercano a PPK, no solo intenta bloquear una eventual vacancia sino, también, sentar bases de una alianza política que incluya al sector condescendiente del Apra, con el horizonte de 2021 para impedir que una propuesta diferente se instale en Palacio.

4. Sin embargo, el curso de la crisis es tan imprevisible que un FREDEMO-21 sería un nuevo parto de los montes, pero sin ninguna idea nueva.