Otra vuelta a la tuerca

El suplicio de la rueda consiste en estirar brazos y piernas del pobre condenado hasta dejarlo como pollo deshuesado pero, ¡ojo!, sin matarlo. Nada describe mejor a Argentina. La estiran, le rompen todos los huesos, pero la dejan viva para dentro de unos años subirla de nuevo al potro. Sobre este tema, en una antigua columna, Vargas Llosa se preguntaba “¿cómo es eso posible?”.

Una posible repuesta es porque el problema argentino no es económico, sino cultural y vistos los últimos 70 años, diría que no tiene arreglo. Tres explicaciones son viables. Buenos Aires Capital es, además, puerto. Practica las mañas y los vicios propios de los puertos basados en el apriete y el miedo utilizados por la mafia siciliana, que, a cambio de favores, exige lealtad ciega. Así se formó la cultura de los sindicatos que cuidan de sus adeptos y emplean métodos de coerción para hacerles la vida imposible a los demás.

Segundo. El nacimiento del peronismo, un movimiento que con el tiempo se transformó en religión, con santa y todo. Eva Perón, hija natural –entonces se decía ilegitima– de un hombre rico que nunca la reconoció. Primera herida al ego. A los 14 años comprende que hay ricos y pobres. “Mucho más me indigna que haya ricos a que haya pobres”. Cuando llega al poder, se muere porque los ricos la reciban; los soberbios argentinos, la aristocracia estanciera, le da la espalda. Grave error. Segunda herida al ego. Allí decide acabar con ellos. Ese será el leitmotiv del peronismo y sigue intacto hasta hoy. No importa que para acabar con los ricos se destruya también la riqueza del país. Lo importante no es llegar a ser rico, lo importante es que otros no lo sean. Esta diferencia, sutil por cierto, es la piedra angular del peronismo.

Por último, el kirchnerismo buscó a los más ignorantes y premió al patotero, la matonería y el ocio. Repartió feriados como cancha –en un país fundado por grandes laburantes–. Satanizó el trabajo, el patrón, la fábrica, la “corpo”: todos explotadores del hombre, culpables de que no haya más feriados, más vacaciones, más todo. Entregó DNI gratis, gas gratis, transporte gratis, electricidad gratis, fútbol gratis subvencionado por los pocos idiotas que mantienen el país. Impulsó el embarazo en las adolescentes, les entregó planes por cada hijo que conciben con el primero que pasa. Las pibas ganan plata sin trabajar, abandonan los estudios, se van de boliche y les clavan los críos a los sufridos abuelos. Esto consiguió votos de todas. Ejemplo más cercano. Un piloto de Aerolíneas tiene derecho a un feriado por su cumpleaños y también otro... al día siguiente para recuperarse de la juerga.

Esto fue lo que buscó sincerar Macri. A un costo social altísimo, porque la factura adeudada era brutal. La gente le dijo no. De ganar en octubre a Fernández-Fernández, le quedan dos caminos. Vivir de lo real, seguir ajustando y pagar la deuda –o sea Macri 2.0– o irse de mambo hasta que se acabe la música.

Aquí la única que mostró gran olfato político fue Christine Lagarde.