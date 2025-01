Voy por Cipriani

De lo revelado HASTA EL MOMENTO contra monseñor Cipriani, lo que me parece es que el sector rojimio de la Iglesia y la izquierda le han echado un cubo inmundo de basura para desprestigiarlo (a él y al Opus Dei) dentro de las típicas luchas intestinas, despiadadas y maquiavélicas de poder dentro del clero.

¿Qué rigor me merece una acusación anónima, publicada en un medio decadente y tan sesgado como lo es ahora El País, tras ser traidoramente filtrada adrede por una facción de curas, basada solo en la palabra de una sola supuesta víctima sobre un hecho que supuestamente sucedió solo entre Cipriani y él hace nada menos que 42 años, con un papa rojimio que todos sabemos que aborrece a Cipriani y que está maniobrando para que su sucesor sea de la misma línea política, que es antagonista a la de Cipriani, además de una izquierda que jamás le va a perdonar su intervención en el rescate de los rehenes de la embajada japonesa y su lucha frontal contra el marxismo en Ayacucho y la caviarada limeña? Hasta el momento no hay pruebas, más testigos, más víctimas, patrones perversos de conducta, etcétera, que sustenten firmemente una acusación tan delicada.

Y justo esto coincide con el escándalo de María Maricón que había dejado tan mal al sector izquierdista de la Iglesia, con la condecoración de López Aliaga a Cipriani (es evidente que todas estas movidas también buscan afectar a López Aliaga como la misma Paola Ugaz lo dijo) y con la disolución del Sodalitium (que allí SÍ abundaron las pruebas, testigos, víctimas, patrones perversos, etcétera). ¿Que Cipriani por qué se quedó callado ante la acusación? Porque la Iglesia es más vertical aun que el Ejército y tenía que obedecer a Bergoglio. ¿Y por qué ese mismo Bergoglio le permitió volver a sus actividades religiosas en febrero de 2020, así sea parcialmente, si tanto sospechaba de Cipriani? Nunca he sido ni seré tibio, ni sigo la ola o me ha interesado ser popular, así que aquí me la juego por Cipriani (y NO por religioso, que NO lo soy).

