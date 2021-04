¡Vota por tu dólar a 5 soles!

El dólar parece estar camino a los S/3.80, a pesar de que las exportaciones no dejan de elevarse frente a las importaciones. El cobre sigue en un buen precio y no creo tampoco que las exportaciones ilegales (oro y cocaína) hayan bajado mucho. Así, entran más divisas de las que salen del país. Es cierto que las tasas en USA han subido y que gran parte de los soles sacados de las AFP se han ido a comprar billetes verdes, pero el dólar salta ahora en el Perú básicamente porque muchos peruanos apuestan por tipos dementes en lo económico, como Lescano o Mendoza, y por elegir otro nuevo Congreso atomizado.

Dado ese bello paisaje, todo aquel que tiene capital y dos neuronas opta por comprar dólares para ponerlos debajo del colchón o por abrir su cuenta en el extranjero y tener así su plata a buen recaudo de estos demagogos, porque ya Alan nos enseñó, en 1985, que el Estado se puede apropiar impunemente de tus ahorros. Recuerdo que el dólar también se disparó en las elecciones de 2011 por Humala y no se fue más a las nubes porque el BCR gastó muchas reservas en pararlos. Entonces escribí que el BCR no lo haga, porque muchos peruanos deberían sufrir como adultos las consecuencias en sus bolsillos de un dólar caro dada su necedad de optar por izquierdistas, por lo que Kurt Burneo y otros me dijeron de todo (después Humala le hizo ministro).

Pero esto es solo el comienzo. El dólar se irá a mucho más de 4 soles si el “electarado” nos pone a Mendoza y Lescano en segunda vuelta (y podría hasta alcanzar los 5 soles con Mendoza, porque con ella sí que no habrá quien no compre dólares o abra cuentas afuera). Y también el dólar seguirá subiendo si uno de estos dos especímenes antimercado pasa a segunda vuelta y prosigue el miedo a que ganen. Espero que esta vez el BCR no gaste reservas de nuevo para frenar el tipo de cambio. Que aprendan economía a la mala.