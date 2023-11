El paso del huracán Reynoso ha sido devastador. Somos los últimos en Sudamérica y seremos la cola de esta eliminatoria por diez largos meses. Lo importante es que aún respiramos, que la vergüenza no mata, que seguimos vivos, y que, pese a todo, no estamos eliminados. Destruidos sí, pero sin mundial, no. Pero lo peor ya ha pasado. Juan Reynoso no va más como técnico de la selección y el hincha celebra así su primer triunfo en las clasificatorias. Ya no lo querían. Un 91% consideraba que no debía continuar en el cargo, según la última encuesta de Ipsos para Perú21. Ya el mes anterior un 84% pedía que se vaya.

El estudio revela también que un 92% desaprueba su gestión al frente de la bicolor. Ocho puntos porcentuales más que en octubre, cuando la fecha doble de aquel mes solo trajo derrotas. El rechazo hacia el ‘Cabezón’ es tan devastador como sus seis partidos en este proceso en el que aún podemos soñar. Reynoso ya fue. Él sí está eliminado. Ahora, es momento de buscar, de reconstruir.

El hincha peruano ya no quiere seguir perdiendo. Quiere recuperar la fe y el orgullo por un equipo que ahora parece estar dormido. Y se aferra a ese pasado de gloria y a quien lo hizo posible. Lo quieren de vuelta y que la historia se repita. Un 77% de encuestados por Ipsos quiere que Ricardo Gareca sea el reemplazante de Reynoso. Qué importa el repechaje perdido en los doce pasos ante Australia. Santificado sigue siendo su nombre, a pesar de que la probabilidad de su vuelta no está en los planes de la Federación de Lozano.

Al Tigre lo pide la gente. Pero también un 8% quiere a Jorge Fossati, el uruguayo que le dio a Universitario su esperada estrella 27. A Franco Navarro lo prefiere un 6%, y el 4% elige a Julio César Uribe para que sea quien intente la por ahora lejana clasificación.

El mundial no se divisa aún. La era Reynoso ha dejado poquita fe en los peruanos. Un 60% no cree que la selección esté presente en la cita norteamericana de 2026. Son las consecuencias de un proceso equivocado e inevitablemente interrumpido. Ojalá estemos a tiempo. El hincha desconfía de su selección, de su futuro y de Agustín Lozano. Un 84% de encuestados desaprueba la gestión del investigado presidente de la FPF.

Lo peor ha pasado ya. Reynoso ya fue. El hincha tiene a su candidato. Su bueno conocido. De Lozano y su gente dependerá que no llegue ese malo por conocer.





FICHA TÉCNICA:

UNIVERSO: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos (NSE), residentes en Perú urbano y rural. MUESTRA: 1003 personas entrevistadas en zonas urbanas y rurales. Margen de error para resultados totales de ± 2.8%. TÉCNICA: Bus Express: Cuantitativa mediante encuestas en tablets con técnica cara a cara CAMPO: Se llevó a cabo el 23 y 24 de noviembre del 2023.