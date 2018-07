Los vocales y sus consonantes

Un buitre espera que un niño muera de hambre en el Sudán de 1993. Kevin Carter tomó la foto, ganó fama, pero perdió la vida. Se suicidó tres meses después. Dith Pran es capturado por los Khrmer Rouge, para que Sydney Schamberg escape. Sydney lo cuenta. También gana fama y, aunque no muere, se quiebra imaginando que Dith fue asesinado, como millones en la Camboya de 1975. Ambas historias fueron premiadas con el Pulitzer porque mostraban la noticia desnuda. ¿Por qué se desgraciaron los periodistas?

Porque no aliviaron la tragedia. Años después, se sabría que el niño (Kong Nyong) había sido acogido por la ayuda humanitaria, que sobrevivió a la hambruna y que el buitre era parte de la fauna local. También se sabría que Dith logró huir de Camboya, que fue acogido en EE.UU. y que su historia se llevó al cine con Los gritos del silencio. Ganó 3 Oscar. Pero, en su momento, Carter fue acusado de la muerte del niño y Schamberg de lucrar con la muerte de su salvador. Pocos repararon en que cada una de esas noticias produjo tal reacción mundial que salvó a millones.

No hay dilema, si la denuncia es el inicio de la acción. Hoy el Perú duele mucho. Sabíamos del cáncer por corrupción en el Poder Judicial. Pero las grabaciones de vocales y consejeros del CNM, prostituyendo la justicia, son la biopsia que faltaba para confirmar la metástasis. Sin justicia sana, la sociedad muere, porque para que los conflictos no nos sepulten, deben ser resueltos con sabiduría y honestidad. Defendamos a los fiscales y jueces que, con valentía, ordenaron las grabaciones y a los periodistas que las difunden. No se necesita investigar lo que ya se sabe. Diagnósticos hay, planes hay. Falta coraje y consenso para ejecutarlos. Ahora es cuando. Luego será tarde.