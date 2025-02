Pequeñas F(r)icciones: ¿Vladimir Cerrón está en Lima?

“Vladimir Cerrón será capturado en el más breve plazo”, anunció, con decisión y firmeza, el premier Gustavo Adrianzén en septiembre del año pasado, cuando el líder de Perú Libre y prófugo de la justicia llevaba ya 11 meses en la clandestinidad. Desde entonces —¡cómo pasa el tiempo!—, han pasado cinco meses más, razón de más para recordarle al premier que su promesa —como él— ya caducó y que no vendría mal que, “en el más breve plazo”, se sincere y anuncie lo que debió anunciar hace mucho: que sobre Cerrón no puede anunciar nada, salvo que este continuará en cualquier lugar menos donde debería estar. Y claramente uno de los lugares donde no debería estar es en el cine, menos aún en un cine de Lima.

Era lunes. Era, además, una de esas típicas noches limeñas, aunque no sé exactamente qué signifique eso. Lo cierto es que esa noche llegué a Cineplanet con la firme intención de ver “Nosferatu”, sin siquiera imaginar no solo que conocería a quién conocí, sino que, además, me encontraría con quien nunca pensé encontrarme. ¿No se entendió? Bueno, como diría Axl Rose, “just a little patience”.

Decía que era lunes, que era de noche y había llegado al cine. Me puse en la cola para comprar la entrada cuando, de golpe, la vi. Era Sofía y estaba apenas un par de personas delante de mí. Habrían pasado cinco o seis años desde la última vez que nos encontramos —y nos despedimos— en el café de siempre. Claro, “el café de siempre” es un decir porque ya no existe. Igual que lo que alguna vez tuvimos. No pude —ni quise, ¿para qué?— competir con la “increíble beca” que había ganado y que le prometía tres años de estudios en Cuba, para más señas, en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Yo, desde luego, no podía prometerle tanto, casi nada, solo que iría a visitarla. Ella, por supuesto, me devolvió la mentira.

Me pareció natural que mi primer impulso —y el segundo también— sea acercarme, saludarla y preguntarle sobre su vida y demás. Pero me contuve. Me intimidaba hablarle ahí, en medio de la fila, con tanta gente alrededor. Mientras iba pensando en cuál sería la mejor manera de abordarla, vi que le llegó el turno. Sofía compró su entrada, dio unos pasos más y entró a la sala 5. “No puede ser”, me dije, “ahí no dan “Nosferatu”. Tuve que cambiar de película. Claro que de haber sabido lo que pasaría, mejor me hubiera visto tranquilito la nueva versión del conde vampiro.

Decía que entré a la sala 5 y, en medio de la tanda de trailers, empecé a buscar a Sofía, claro, lo más disimuladamente posible. Cuando la ubiqué, me acerqué y me senté en el asiento que quedaba justo detrás de ella. Mi plan era simple. En algún momento de El Conde de Montecristo —sí, esa era la otra película—, le diría, con absoluta y pretendida sorpresa: “¿Sofía?, ¿eres tú?”. Sin embargo, el destino, con absoluta y nada pretendida sorpresa, tenía otro plan. Apenas los avances se terminaron y la sala quedó sin ninguna luz encendida, un hombre, con un combo de pop corn y gaseosas en mano, ingresó. Luego, caminó derecho hasta llegar —directo y sin escalas— al asiento junto a Sofía. En ese instante, la primera escena de la película proyectó una luz tenue sobre los espectadores. Me quedé perplejo, atónito, casi tanto como cuando a Edmundo Dantes —futuro Conde de Montecristo— lo detienen cuando estaba por casarse. El acompañante clandestino de Sofía era Vladimir Cerrón.

Por supuesto que no podía creerlo. No que Sofía tuviera compañía, sino que se tratara justo de alguien tan impresentable, del prófugo que lleva más de un año burlándose de la justicia. Yo me imaginaba a Cerrón en algún fundo en las afueras de Caracas o en alguna hacienda colonial de La Habana y nunca, en ningún caso, en Lima, y menos en la fila G, silla 12 del Cineplanet de Miraflores. Digamos, era una aparición tan improbable, pero tan dramáticamente eficaz que parecía una escena folletinesca de Alejandro Dumas. Por cierto, ¿qué diría Dumas si pudiera ver esta versión cinematográfica de su clásica novela? Al menos está en francés.

Decía que no podía creer que Cerrón estuviera ahí, sentado junto a Sofía. Yo estaba detrás, cerquísima, a poco más de un metro de ambos. Hasta podía escuchar el ruido que hacían cuando empezaron a comer el pop corn y sorber las gaseosas. ¿Qué hacer? ¿Qué se supone que debía hacer en una circunstancia como esa? Si llamaba a la policía y detenían a Cerrón, ¿eso podría perjudicar a Sofía? Claro, la recompensa es de 500 mil soles. Eso no me iba a perjudicar a mí. Todo lo contrario. Pero, vamos a ver, si todos saben que ni el Gobierno ni la Policía quiere capturar a Cerrón, ¿entonces qué pasaría si hago la llamada? ¿La Policía vendrá a capturarlo? De ninguna manera. Lo más seguro es que desde algún lugar del Ministerio del Interior —¿alguien dijo el despacho ministerial?— le avisen que lo habían descubierto, que mejor salga del cine y deje de tentar su suerte. Tras pensar durante varios minutos, quizá demasiados, finalmente decidí confrontarlo.

“¿Sofía? ¿Eres tú?”, pregunté tal como había planeado al inicio, aunque ahora por razones muy distintas. De inmediato, Sofía giró su cabeza para ver de dónde venía esa voz. Al verme, abrió los ojos más de lo normal y, por un instante, se quedó con la boca semiabierta. Entonces, sin razón alguna, Sofía se puso de pie de súbito, como si algo le hubiera hincado, haciendo que todo el pop corn se cayera, primero sobre sus piernas, y luego por todo el suelo. Cerrón hizo lo propio, con tal alboroto y con un inexplicable movimiento de brazos que el vaso de gaseosa salió disparado y cayó en la cabeza de un espectador. De ahí en más, todo ocurrió muy rápido. El recién agraviado se puso de pie y trató en vano de secarse el cabello y la camisa. Luego, volteó para bañar en insultos a Cerrón, pero esta ya no estaba. Sofía empezó a gritarme mientras salía —imagino— detrás del prófugo. En tanto, la mayoría de los asistentes empezó a silbar, a lanzar quejas y a reclamar compostura, silencio y hasta un poco de respeto. Y no era para menos. Al tiempo que se producía aquel imperdonable pandemonio, ocasionado por asuntos de menor importancia, en el écran el pobre Dantes acaba de enterarse de su desgracia: iba a ser confinado en las mazmorras del castillo

de If.

Esa noche tuve una pesadilla. Cerrón había vuelto de la clandestinidad, convertido en un conde millonario y Adrianzén era su asistente. El líder de Perú Libre estaba dispuesto a vengarse de todos los que le hicieron daño. Yo —¡merde!— estaba en la lista. Y Sofía, también.

El texto es ficticio; por tanto, nada corresponde a la realidad: ni los personajes, ni las situaciones, ni los diálogos, ni quizá el autor. Sin embargo, si usted encuentra en él algún parecido con hechos reales, ¡qué le vamos a hacer!