-¿Se acuerdan del cargamontón y la satanización que el 90% de nuestros medios —enfermos todos de “vizcarritis aguditis”— le hicieron al fiscal Chávarry, que más bien pecaba de bobo? Pues bien, esta semana el colaborador eficaz José Hernández declaró que “Martín Vizcarra —ya como presidente— me dijo que quería anular al fiscal Pedro Chávarry porque ya tenía conocimiento de las coimas recibidas de Obrainsa”. Como mínimo, actuaron de “tontos útiles” del ‘Lagarto’. Y claro, por supuesto que este extracto tan revelador sobre Chávarry apenas ha aparecido ayer en la prensa peruana. También ha sido muy gracioso ver ayer como La República no colocó una sola línea de las revelaciones sobre Vizcarra en su portada.

-Lauer no me menciona, pero es obvio que se refirió ayer a mí ayer en su columna. El buen Mirko es poeta, pero no pasa la prueba PISA: lo que siempre he sostenido es que nuestra independencia en 1821 del Imperio español fue absolutamente prematura, no de que nunca debimos independizarnos (aunque tal vez estaríamos mejores como cola de león que de cabeza de ratón…). Y me pregunta “¿A qué país le fue mejor cuando España gobernaba?”. Si se refiere a cuáles tras las decimonónicas independencias hispanoamericanas, le respondería que Guinea Ecuatorial hasta su independencia de España (1968) tenía el mejor nivel de vida del África negra. Tampoco a los habitantes del Sahara español les iba nada mal hasta la invasión marroquí (1975). Tanto guineanos como saharauis eran ciudadanos españoles, con DNI. Hoy ambos son unas calamidades. Y una Cuba que hubiera permanecido española hoy sería una maravillosa comunidad autónoma española como Baleares o Canarias, no esta catástrofe comunista actual. ¡Martí los jodió! Otrosí: ¿Por qué cree Lauer que Aruba y Curazao no se han independizado plenamente de los Países Bajos, Gran Caimán o Las Malvinas del Reino Unido, Guyana de Francia o Puerto Rico de EE.UU., para hablar de ejemplos en nuestro hemisferio? ¡Porque idiotas no son!