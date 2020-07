-Con un panorama tan incierto por la plaga, me imagino que a Vizcarra le será tentador intentar quedarse un año más. Este Congreso estaría encantado de acompañarle, el asustado e hipnotizado sector A/B le apoyaría, la prensa vizcarrista no parpadearía y este TC de mayoría oficialista y los constitucionalistas palaciegos estarían prestos a alguna excusa legal. Si no puede, me imagino que para cuidarse las espaldas su candidato sería Salvador del Caviar, con la ministra “Toni” Alva o Carolina Lizárraga de primera vicepresidenta (la paridad…) y Gino Costa o Vicente Zeballos o De Belaunde de segundo vicepresidente y el Partido Morado de base. El otro caballo de la apuesta vizcarrista sería el arquero Forsyth, que ya habría cerrado con Restauración (Lay), con Susel Paredes y a algún siomista-aliancista en la “plancha”.

-Me parece muy bien que la fiscal de fiscales Zoraida Ávalos esté presentando acusaciones constitucionales contra pillos del Poder Judicial y el Ministerio Público. Espero entonces que no se acobarde y presente una así contra el vocal César San Martín, que amerita también una por su recordada llamada telefónica. Mucho me temo que Zoraida no se atreverá: eso sería chocar con la caviarada y esos mandan en el Perú.

PD: No puedo dejar de lamentar la reciente muerte de Gerardo Manuel. Siendo escolar, no me perdía su programa diario Disco Club, a las 18:30 en Canal 7. En un país aún muy cerrado y en donde Velasco había desalentado el rock y nos había tratado de meter la música criolla y folclórica a la mala en la infancia, era maravilloso un espacio donde el enciclopédico Gerardo Manuel nos ponía el mejor rock en videos. El rock me hubiera sido lejano sin Gerardo Manuel, la miraflorina tienda Héctor Roca y, poco después, la radio Doble 9 (que aún sigue en la brega y Dios la haga eterna; sus conductores Patty Plant y el Chapu me son inolvidables).