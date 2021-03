-No soy carcelero de nadie, pero a Vizcarra le toca aguantarse su prisión preventiva esta semana, dado que otros (Nadine, Humala, Keiko, PPK, Villarán, etc.) han estado –o están– guardados por muchísimo menos. El trato debe ser igual para todos y que el Lagarto vaya a acompañar a Fujimori en Barbadillo. Además, fácilmente Vizcarra termina asilándose donde sus amigos bolivianos; recordemos que el MAS ya anteriormente le ha denegado extradiciones al Perú.

-Falta poco menos de un mes para los comicios presidenciales, lo cual es una eternidad en nuestro volátil Perú. Mañana un dominical de la TV asevera –y sin pruebas jamás mostradas– que un candidato recibió millones para una cadena de grifos, le cogen los genitales a otro, Maduro suelta una burrada, se filtra “casualmente” algún documento comprometedor desde el Estado (PJ. MP, Sunat), un asesor se defiende sosteniendo que “nosotros matamos menos” o alguno no quiere comerse un chicharrón y las cosas cambian inesperadamente, porque así de folclóricos somos. Lo que por el momento me queda clarísimo es que Lescano ya está prácticamente en segunda vuelta, que el muy limitado Forsyth se ha vuelto ahora el candidato de la caviarada (lean a AAR ayer) y del “establishment” (porque su favorito Guzmán ya se desintegró y De Soto recién ha entendido que está en una campaña electoral), mientras que Porky es su bestia negra y finalmente que Mendoza no llegaría al repechaje porque Lescano, por su derecha, y el rojísimo Castillo, por su izquierda, le han hecho una pinza que ha disminuido mucho sus votos en su fortín sureño.

-Los columnistas rojimios Carlos León Moya y Juan Manuel Robles rajan siempre de la clase alta limeña, pero el primero trabajó para PPK en la PCM y el segundo en la revista de sociales COSAS. Incoherentes estos dos revolucionarios cuando los malvados blancos ricos les contratan, ¿no?