-Si bien vacar a Vizcarra no sería prudente (aunque se lo merece por lo nefasta que ha sido su gestión en todo aspecto. Me niego a creer en esas encuestas que le dan tanta aprobación aún ahora. ¡Ya sé que mis compatriotas son mayoritariamente tontos, pero no les creo tanto!), me alegro que esta resolución del TC no le evite responder al Congreso lo que oculta. Su guardaespaldas mediático AAR le aconsejó ayer contestar solo por escrito, pero eso sería demasiado vergonzoso, hasta para Vizcarra. Lo que sí es posible es que no se aparezca y mande a un abogado palaciego, tipo Cairo, Abad, Landa o alguno del IDL. Finalmente, Pereira, hombre del todopoderoso abogado caviar José Ugaz fue el ungido.

-Sería interesante que la ministra de Justicia, Ana Neyra, nos confirme si es verdad o no que trabajó por años con Fernando Tuesta en Tuesta y Consultores y si también lo hizo con Eloy Espinoza-Saldaña en la PUCP y el Poder Judicial. La transparencia es siempre sana. Lo ideal sería que se lo pregunte un periodista, pero pocos se atreven hoy en día.

-Ese ministro Inchaústegui resultó un pobre hombre. Para adular y apoyar a Vizcarra suelta dos invocaciones de dos acciopopulistas de muy poco relieve como si fuera un gran “complot” –por usar la huachafada del IDL y de los corifeos mediáticos que le revientan todo en portada– de ese partido.

-¿Por qué tantos coleguitas son tan obsecuentes, sobones y fáciles cuando entrevistan a Tuesta, Gorriti, García Sayán, Walter Albán, San Martín, Pérez, Vela, etc…? ¡Son tigres con otros, pero con estos son unos gatitos! Les ponen la agenda y las respuestas que quieren en la boca. ¿Y por qué nunca invitan a gente que dice verdades, como Ricardo Uceda o Villa Stein?

-"Un pueblo que elige políticos corruptos, impostores, ladrones y traidores no es una víctima sino un cómplice" (George Orwell). ¡Escrito para nuestro “electarado”!