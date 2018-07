Vizcarra "estancado"

Termina el Mundial y también la luna de miel. Según encuestas y cumplidos 100 días de mandato, preocupa que el 78% vea al país “estancado”. La popularidad bajó de 56% a 39%, ha perdido apoyo en Lima y en el sector A/B. Las relaciones con el fujimorismo en el Congreso están calmadas, pero no es suficiente para gobernar el país.

Los problemas de Vizcarra con su bancada no terminan de resolverse. Se requiere un plan mínimo (Castagnola, El Comercio 5/7/2018). No es un gobierno de transición, no debe ser un quinquenio perdido, ni un retroceso.

Pareciera que el Gobierno no tiene rumbo, faltan medidas concretas. Las facultades en materia tributaria no resolverán todo, pero aliviarán la caja fiscal. La percepción es que estamos igual que con PPK, salvo por la no hostilidad parlamentaria.

En tanto, el Congreso discute la composición de la Mesa Directiva y los peruanos no se sienten representados por sus congresistas.

Es sintomático: uno de cada cinco peruanos no conoce a ningún ministro. La concertación y el diálogo son apreciados, pero la firmeza también. Algunos perciben que quien gobierna es Villanueva y más bien arrecia el populismo (el reglamento de hospedaje, el ISC, problemas con concesiones, etc.). También falta apoyar medidas positivas (Ley de Promoción Agraria).

La economía crece por el entorno global positivo y no por nuevos proyectos y ahora puede afectarse por la guerra comercial EE.UU. vs. China.