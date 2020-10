-Como bien sostuvo ayer Ricardo Uceda en LR, Vizcarra es cada vez más insostenible en el cargo con cada denuncia que sale, y ahora lo que hay que ir analizando es cómo hacer un relevo lo más aséptico posible. ¿Un “superpremier” con Vizcarra decorativo? ¿Merino? ¿Adelanto de elecciones? Es que es muy probable que Vizcarra no aguante hasta julio: cada día tiene menos respeto y autoridad, además de que ya no da garantías para unas elecciones limpias. Ya solo RMP –su entrevista radial a Vizcarra fue un masaje de pies– le apoya, pues hasta Mávila, AAR, LR y Chincha han desertado, mientras que el IDL está calladito. Claro que Vizcarra se va a aferrar a la banda lo más que pueda, pues sabe lo que le espera en cuanto se la quite.

-Deberíamos imitar esa ley penal brasileña que permite reducir penas a los ya sentenciados y encarcelados que se acogen a una colaboración eficaz. La cárcel es el mejor aliciente para delatar a posteriori.

-¡Qué bueno que no se aprobó el Acuerdo de Escazú! Iba a ser una fuente más de líos. No me sorprende la chilla caviar y oenegera, porque así pierden la posibilidad de acumular más poder sobre el país y de hacer más negocios con consultorías, activismo y juicios. Suficientemente acogotados nos tienen ya las ONG con la CIDH y los convenios de la OIT.

-Me comenta un amigo abogado: “José Ugaz declaró textualmente este lunes a Mario Ghibellini en Canal N que la fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) es quien decide a quién se le asigna la investigación. ¿Este no es el mismo José Ugaz que sostenía en enero de 2019 que el anterior fiscal de la Nación Chávarry NO podía decidir si Vela y Pérez seguían a cargo del caso Lava Jato? ¿Y acaso ahora Zoraida no está tan cuestionada como Chávarry contra el equipo Lava Jato? ¿En qué quedamos? Está bien que su socio Pereira sea abogado de Vizcarra, pero José debería ser más recatado”.