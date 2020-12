Como ya se cayó la artimaña vizcarrista de culpar al Congreso por el crimen de no haber adquirido las vacunas (pues la norma que tardó en el Legislativo trataba sobre la distribución y no la compra), ahora tenemos al Dr. Huerta y otros sugiriendo ayer que no las tendremos porque los países ricos las han acaparado. Falso, porque Colombia, México y Chile (hasta por cuatro veces su población) ya las han comprado.

Este crimen contra nuestra sufrida gente es responsabilidad exclusiva de Vizcarra y sus ministros, por lo que me sorprende que la premier Bermúdez insista en culpar al Congreso (lo que confirma que este gobierno caviar-morado de Sagasti no es más que un vizcarrismo sin Vizcarra).

Es más, ayer el colega Vivas revelaba en EC que el excanciller Mario López sería el principal culpable, pues se le asignaron las negociaciones a RREE (no a Salud) y esta cartera no aceptó la cláusula de “no responsabilidad” del laboratorio.

Perú debió pagar US$19 millones de anticipo a Pfizer en octubre y NO lo hizo. ¡Así que no vengan ahora los Bermúdez, Cairos y Huertas a excusar a Vizcarra y cía.!

Tal como Paola Ugaz, corresponsal de ABC en Perú, que había adquirido objetividad tras el reclamo pasado a su jefa Carmen de Carlos y al director Julián Quirós desde Twitter, pero que ya volvió a las andadas. Así, tituló La crisis en Perú imposibilita que se firmen convenios para que llegue la vacuna contra el Covid-19 a su última nota, limpiando a Vizcarra.

Como no estoy en redes, les insto otra vez a quejarse a los twitters https://mobile.twitter.com/julian_quiros?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor y https://mobile.twitter.com/CarmenDeCarlos?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor, enviando esta columna y sus reparos, porque ese titular distorsiona lo sucedido. Y si Sagasti afirmó eso, que Ugaz entrecomille al titular. ¡Por lo menos!

