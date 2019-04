Vizcarra, Carreño, Ugaz y Salinas

- Vizcarra tiene en este momento casi el mismo nivel de aprobación que en agosto del año pasado, que fue cuando comenzó a subir en las encuestas gracias a que decidió pechar a un Congreso que se había dedicado a obstruir y dificultar. Así fue como en diciembre, según la información de GfK publicada ayer, con la implementación del referéndum, Vizcarra llegó a su punto más alto de respaldo (61%). Pero mucha agua ha pasado bajo el puente durante los meses de verano y, desde ese pico, el presidente ha perdido casi 20 puntos de aprobación, en lo que parece haberse convertido en una tendencia peligrosa.

Aunque mantener 42% de aprobación no es poca cosa, sobre todo cuando sus antecesores a estas alturas de sus gobiernos estaban por debajo de ese nivel, tener cuatro meses seguidos de caída no debería ser pasado por agua tibia. La preocupación toma una mayor dimensión si en el horizonte no parece haber mucha posibilidad de cambio, ¿o comenzaremos a ver una agenda palaciega más sustantiva y a escuchar nuevos voceros políticos?

- Me gustó este tuit de Sol Carreño por cierto y oportuno: “Cada vez que alguien acepta un cargo, salen algunos a cuestionar porque ‘trabajó con...’. Hay gente honesta y preparada que ha trabajado con Fujimori, García, Toledo, Humala, PPK, Villarán y Vizcarra. Así como hay gente muy deshonesta cuyo CV dice que ha trabajado para dios”. El cargamontón que algunos sufren por el solo hecho de haber trabajado en gobiernos que no nos gustaron o en los que luego se han descubierto casos de corrupción es desproporcionado e injusto, sobre todo porque generalizar es siempre equivocarse.

- Es para celebrar que el arzobispo de Piura, Eguren, decidiera desistirse de la querella presentada contra Pedro Salinas y Paola Ugaz. ¡Victoria ciudadana!