-Entro anoche a Worldmeter a examinar la plaga en Sudamérica. Chile: 13,331 casos. Colombia: 5,379 casos. Argentina: casi 4,000. Bolivia: menos de 1,000 casos. Y Paraguay sigue siendo el milagro: 228 casos (la crisis está siendo estupendamente manejada allá). Nosotros ya pasamos los 27 mil casos. Solo nos supera Brasil con 63 mil, pero Brasil es un subcontinente muy poblado (209 millones) y Bolsonaro no lo ha podido hacer peor. Ecuador nos pisa los talones con casi 23 mil casos (la tragedia de Guayaquil es dantesca), pero allí el problema es la gran cantidad de casos importados de España, donde viven más de medio millón de norteños. Evidentemente, algo hace rato no nos está funcionando en el Perú. El factor “R” casi no baja, a pesar de tanto sacrificio. Pero Vizcarra dizque 80% de aprobación. Y dizque 69% su ministro de Salud. Y Zeballos 67%. Somos raros los peruanos. Marcianos, masoquistas... No añado más. Tampoco se trata de sacudir más el bote en plena tormenta.

-Si bien la traición es un arte en Vizcarra, algo mucho más gordo que lo trascendido debe haber pasado para que Vizcarra prescinda así de su ministro Morán (dizque 67% de aprobación al irse) y del jefe PNP Lavalle, puntales de su régimen y de su golpe contra el Legislativo (Lavalle cerró el ingreso al Congreso y participó en esa infame foto con Vizcarra, donde los milicos consagraron el golpe).

-No se queje Carlos Rodríguez Pastor de que le terminen poniendo algún impuestazo por el “pecado” de ser millonario si anduvo exhibiendo películas apologistas de Velasco en su cadena de cines. Burgués, véndeles la cuerda para que te cuelguen…

-Si algo terminó de demostrar esta peste, es que el desastroso proceso de regionalización debe ser reformulado integralmente. No sirve.

-¿Por qué se le ha volteado así RMP a Vizcarra? De barrista incondicional a crítica implacable. Raro.