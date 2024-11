Vindicación de César Vega Herrera.

Hace unas semanas, en esta columna, comenté el perjuicio que supone el secuestro de una edición. Entonces, por falta de espacio, omití el caso del dramaturgo y novelista César Vega Herrera, de ochenta y ocho años. Ignoro cuáles son los motivos, pero lo cierto es que sus varias obras no se encuentran en librerías. De él solo he leído Bienaventurados los que lavan su ropa, que ganó el Premio de Novela Corta del Banco Central de Reserva, en 2012, y su evidente calidad es incoherente con la imposibilidad de comprarla. El 9 de noviembre Araceli Poma publicó en su cuenta de Facebook una noticia lamentable: el escritor sufrió la amenaza de tirar sus libros a la basura, así que resolvió salir a venderlos él mismo en el parque Ramón Ribeyro, de Mayorazgo.

Son varios los premios que Vega Herrera ha recibido en el Perú y en el extranjero. Cuando ganó el concurso del BCR me dijo que su novela formaba parte de una trilogía. ¿Se llegaron a publicar los otros volúmenes? ¿La crítica ha leído esa novela con la atención que merece? ¿Los ámbitos académicos la han estudiado y recomendado? Son pocos los buenos narradores peruanos y son muchos los títulos que, con justificación o sin ella, se ofrecen a los lectores en ferias y librerías de moda. No deberíamos ignorar obras valiosas. Si no se agotó el tiraje, ¿por qué está fuera del mercado? Si tuvo buenas ventas y ya no hay ejemplares, ¿por qué no ha sido reeditada por una editorial que garantice una buena distribución?

“Desde que la pobre nació empezó a morirse”, reza el inicio de Bienaventurados… A lo largo de la noche en que se reúne el vecindario a velar a la bebé (que aún no ha muerto), conocemos a los habitantes de la barriada El Arenal, hombres y mujeres cuyas miserias y escasas alegrías encarnan las de una nación entera, que los ha abandonado. Su oficio único es la supervivencia y el narrador se sirve de discursos directos regidos, entre otros recursos, que fluyen como un río, para lograr que el lector penetre en sus memorias y arrepentimientos. Hay personajes memorables, como la mujer que pasa la mayor parte del día durmiendo y así gasta su vida, lo poco que su vida podría ofrecerle, y engendra muchos niños hijos de sucesivos hombres que abusan de su sueño. “Soñar sí cuesta mucho”, reflexiona. Es obra que merece ser leída y discutida, y ojalá se publiquen y difundan los tomos restantes.

