“Esta vieja es peor que el tuerto”, la desafortunada frase que un día dijera el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, al referirse a la expresidenta argentina Cristina Fernández y a su esposo, el desaparecido mandatario Néstor Kirchner parece tomar cada día más vigencia debido a un nuevo pedido de prisión preventiva para ella. Una acusación por recibir unos 200 millones de dólares en sobornos de empresarios durante los gobiernos kirchneristas, se suma a los varios procesos que lleva en su haber la ex mandataria, aunque por el momento no puede ser detenida por ser senadora y tener fueros parlamentarios.

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, abogada de profesión ha sido presidenta de Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, siendo la única que ha cumplido ocho años de gobierno consecutivos. Actualmente es senadora por la provincia de Buenos Aires con mandato hasta el 2023.

El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento contra Cristina, en la megacausa que se le sigue por ser la presunta jefa de una asociación ilícita, en un fallo de más de 500 páginas y por el cual procesó a más de 40 personas. Además la acusación se extiende a diversos miembros de su ejecutivo y empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos de obras públicas.

Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios empresarios y exfuncionarios han declarado como imputados arrepentidos, figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia. Ellos han reconocido la existencia de coimas y la supuesta implicación de Fernández y su desaparecido esposo, el también presidente Néstor Kirchner.

El fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadío obtienen cada día nuevas declaraciones de los testigos y pruebas que colocan a la expresidenta a un paso de la cárcel. Su detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero. El último en señalar a Fernández ha sido José López, el ex secretario de Estado descubierto mientras trataba de ocultar en un convento, cerca de nueve millones de dólares que ahora le adjudica a su exjefa.

Las declaraciones de López confirman parte de los contenidos revelados en los llamados cuadernos de la corrupción, escritos por Óscar Centeno, chófer de Roberto Barata, un extaxista y vendedor de loterías convertido en número dos del Ministerio de Planificación, que describió al detalle el sistema de recepción de pago de sobornos al matrimonio Kirchner, así como a secretarios y ministros como Julio de Vido, actualmente en prisión, y de los que ya hemos hablado en nuestro anterior artículo: “Los cuadernos de la corrupción K”.

López habría confirmado al juez Bonadio, que el sistema de sobornos se detuvo con la muerte de Kirchner, pero que tiempo después su viuda tomó las riendas de los negocios oscuros del poder y lo convocó a su despacho de la Casa Rosada. Allí Cristina le hizo la pregunta directa ¿serás parte de la solución o del problema?. López le explicó de inmediato cómo operaba la organización y todo volvió a funcionar como en los buenos tiempos de Néstor Kirchner.

Es la segunda vez que el juez Bonadio pide la prisión preventiva para Cristina Fernández, en la primera causa se investiga un presunto acuerdo con Irán, en medio de la investigación por el atentado contra la mutual judía AMIA que en 1994 dejó más de 90 muertos. La expresidenta ha negado reiteradamente los cargos en su contra y se ha declarado víctima de una persecución política.

La Cámara Alta, ha evitado hasta ahora suspender los fueros de la actual senadora y ex presidenta, con el argumento de que una primera instancia resulta insuficiente para ponerla a los pies de la justicia y que prefieren esperar a que haya una condena firme. Bonadío no quiere tropezar de nuevo con la misma piedra y esperará, a que la Cámara Federal ratifique su decisión, es decir, que haya una resolución judicial común en doble instancia. Ese día, el Senado tendrá muy difícil decir no al retiro de fueros. Si ello sucediera, de inmediato Cristina Fernández Viuda de Kirchner quedaría tras las rejas.