Qué pena que no pueda darles el gusto a todos; muchos querían que sea la imagen para comunicar mejor; o sea, mismo influencer. Pero mi influencer MV, mi brother, influenció para ser representante en la OEA, que hasta ahora no sé qué significa, pero creo que es una arenga de estadio de fútbol. Bueno, tenía varias propuestas para ser embajador porque más me ven en bajada. Querían que sea asesor palaciego, pero yo aún veo. En fin, trabajo no me va a faltar; para eso están los friends. Ahora en la OEA voy a gestionar muchos balones porque ya lo dice ‘OEA’ (Oxígeno En Arequipa), es una deuda por saldar. Este cargo solo durará hasta que termine, así que tranquilos, que pronto volveré y me presentaré a la Presidencia.