No he seguido el tema desde el principio. No caí en el obligado éxtasis ante el musical “Emilia Pérez”.

Pero salvo que una no lea los periódicos, de pronto “Emilia Pérez” nos invadió solo porque su protagonista, Karla Sofía Gascón, es trans. Como si el género, y no la interpretación, fuera lo esencial.

El culmen del éxtasis fue su nominación a los Óscar. Los titulares fueron en progresión: que si primera trans en ganar el premio en Cannes; que si la única representante española con Javier Bardem en los Globos de Oro; que si la mejor actriz del cine europeo; que si su papel “cobra casi tanta importancia como su persona”. Por supuesto, aprovechando su fama, se dedicó a dar lecciones en sus discursos, a diestro y siniestro, destacando lo malo que por trans le tocó vivir.

El ídolo un buen día se despertó con el ruido que produjeron unos tuits suyos escritos unos años atrás. Esa maldita hemeroteca saltó cuando menos se lo esperaba. Los mismos medios de prensa que la elevaron a la gloria se encargaron de transcribir sus mensajes para hundir ya no al personaje: a la persona. Qué hipocresía.

Los mensajes que escribió son criticables. Pero siento vergüenza ajena por el juicio al que la están sometiendo. Todos reniegan de ella. Netflix la ha retirado de la promoción de la película. Los compañeros de reparto le han dado la espalda. El Óscar, por supuesto, peligra. Lo último ha sido que el ministro de Cultura español, del grupo Podemos, que tildó a Karla de “ejemplo de talento”, ahora la repudia. De nada sirve que la persona haya pedido perdón. En la cultura woke no existe el perdón ni posibilidad de reinserción. Lo que prima es la hipocresía. El mensaje y no la persona.