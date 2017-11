Venezuela, la Siria de América

Cuando en mayo último conversé, en Washington, con el analista de seguridad hemisférica Joseph Humire, se desarrollaba una rebelión popular conocida como la ‘primavera venezolana del 2017’. Humire me advirtió que el pueblo no sacaría al régimen porque “Venezuela es un problema regional, no solo es un conflicto interno, es un conflicto de actores extrarregionales que amenaza la región. La gente en Venezuela que está sufriendo tiene que entender que no hay salida si no salen Cuba, Irán, Siria, Rusia y China de su país”.

Me aseguró que el régimen entraba en una nueva fase de su revolución. “El 2017 es la captura completa de la sociedad y un avance en sus objetivos con los otros países que he mencionado”. Y así sucedió. Está cerrando este año con una dirigencia opositora desarticulada, un pueblo muriendo e intentando abandonar el país y un régimen que se blindó con la imposición del poder absoluto.

Me comentó que Rusia e Irán están manipulando para que se agudice la crisis humanitaria. En Siria, antes de la guerra no había agua, y eso impulsó todo. “En Venezuela no hay comida. El 2017 para Venezuela es lo que era 2011 para Siria”, dijo Humire. Mi pregunta no se hizo esperar. ¿Me está diciendo que quieren convertir a Venezuela en la Siria de América? Su respuesta fue afirmativa. Porque, para él, mi país es un centro logístico de Irán en el continente.

El analista de seguridad hemisférica empezó a entregarme información que parecía surrealista. Porque a pesar de lo que he vivido, descubierto y analizado como periodista, no llegué a dimensionar el alcance nefasto de este movimiento mundial en el que quedó atrapado mi país.

Recordé a Chávez en su visita a Damasco en 2006, su apoyo a la guerra en Siria en 2011, sus relaciones con Irán, sus estrechos vínculos con Saddam Hussein, Muamar el Gadafi, la guerrilla colombiana. Siempre dirigido por los hermanos Castro.

Humire aseveró que Venezuela está invadida por fuerzas extranjeras. Esto coincide con entrevistas que en 2008 realicé a guerrilleros colombianos, quienes portaron uniformes de militares venezolanos.

En los últimos meses, las oleadas de venezolanos que huyen a los países del hemisferio y la existencia desde hace años de una estructura de identificación fraudulenta para extranjeros que militan en células terroristas encajan con las investigaciones de Humire, quien me aseguró que el régimen necesita llevar a la población a un estado de guerra, para lograr la infiltración de terroristas con los desplazados venezolanos, para seguir penetrando países de la región.