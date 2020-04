–No quiero ni imaginarme lo que va a suceder con Venezuela tras este desplome impresionante del precio del petróleo. A este paso, se van a tornar en una Somalia. Ojalá no les ataque fuerte esta plaga, pues allá sí que no hay casi medicina pública y tienen mucha gente mayor, aquella que no pudo emigrar. Ecuador –actualmente con serios problemas para pagar su deuda externa– también se va a complicar mucho. Colombia y México serán igualmente muy golpeados.

–¿El entrevistador Jonathan Castro de EC quiere solapadamente una línea de bandera “para repatriar peruanos”? ¡Como si no existieran los charters! ¿Sabe Jonathan lo que hubiera costado rescatar con fondos públicos a una aerolínea estatal con esta crisis? ¡Qué ligeritos son los coleguitas para abrir la boca!

–Maruja Barrig: pídele a tu camarada de diario Humberto Campodónico que se escriba ahora una columna sobre los costos y el “futuro” de la refinería de Talara. Que también calcule allí cuántos hospitales se pudieron hacer en lugar de esa bobada carísima e inútil. O su Gasoducto Sur, otra locura. ¡La refinería de Talara va a ser ya no un elefante blanco para nosotros, sino un mamut albino!

–Tuesta sigue insistiendo con el disparate ese de hacer primarias, encima con esta horrenda crisis sanitaria. ¿En qué planeta vive? ¿La frivolidad del “intelectual”?

–Taiwán le notificó a la Organización Mundial de la Salud del coronavirus el 31 de diciembre pasado, pero esos burócratas dorados no les hicieron caso, por ineptos y por temor a China. Y, además, tardaron mucho en declarar la pandemia mundial. Trump será lo que quieran, pero allí si tiene toda la razón de decirles la vela verde.

-Como me dice un amigo, no debemos sorprendernos de las bajezas de La República, que llegó al extremo de colocar en portada al túnel que se estaba construyendo para el rescate de la embajada de Japón…