-Mi tremendo escepticismo respecto a que América Latina, ya no solo el Perú, pueda tener alguna solución se ha visto muy robustecido por esa encuesta reciente, hecha precisamente por cumplirse 10 años de la muerte de Hugo Chávez, donde se revela que el 56% de los venezolanos (los que aun residen allá) tienen una imagen favorable de ese sujeto. ¿Despreciables, no? Con ese tipo de cosas es que uno se explica que Venezuela tenga más petróleo que Arabia Saudita y haya acabado siendo un Haití gigantesco. Definitivamente no hay material humano si es que añoran a Chávez después que este hizo polvo a su país, así como muchos argentinos extrañan a Perón y otros chilenos a Allende. O ese 60% de mexicanos que ahora mismo aprueba a un perfecto imbécil como López Obrador. Bueno, aquí reelegimos a Alan en el 2006 después de lo que hizo en ese primer gobierno y hace no muy poco colocamos a un casi fronterizo como Castillo en Palacio (y ha habido gente que ha salido a la calle por Castillo). Mi única esperanza de que no sea tan cierta esa encuesta es que se ha aplicado a los que se han quedado en Venezuela, que son los que han medrado con el régimen o son tan pobres diablos que no tienen la cabeza o coraje para emigrar y malviven de las dádivas miserables que da Maduro.

-Me preocupa mucho que las turbas salvajes se están envalentonando en el Perú al saber que los militares y policía ya no van a usar sus armas contra ellos por la presión de la izquierda mediática, oenegenera y política internacional. Es penoso ver como las turbas salvajes corretean y agreden a la policía. Han castrado a las fuerzas del orden y eso puede abrirle las puertas a las peores de las anarquías.

PD: La canciller Gervasi aún no retira la postulación nacional de la caviar Julisa Mantilla para su reelección en la Comisión CIDH y ya estamos muy cerca del plazo para que se cierre esa oportunidad. Le están regalando mucho poder al IDL, la PUCP y el resto de la caviarada, que después los perseguirá implacablemente (incluyendo a Gervasi).