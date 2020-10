Hola, mis cuates, mi raza, mi gente linda, mi barrio. Soy yo, su Vanessa más peruana que la camiseta del Alianza Lima. Claro, menos la del arquero. ¿Por qué? Ustedes ya me entienden. Acá lista y preparada para la acción, yo soy actriz y donde hay acción ahí estoy. La política es como la actuación. Todos fingimos ser lo que no somos, punto para mí. Así que agárrense, porque vamos con todo. Quiero trabajar desde el Congreso por mi partido, al que recién conozco pero me ha caído bien, y cuando un partido me cae bien, me quedo por mucho tiempo. Basta de abusos, pediré que se les pague a los artistas las repeticiones de las novelas, programas de TV. Seré una defensora de los derechos de autor. ¡Ups! Ojalá esto no lo lea César, mi líder. Que empiece el show.