¿Vamos a tirar la toalla? ¡Definitivamente no!

Puede ser abrumadora la sensación de que este país no tiene remedio, de que vamos cada vez peor. Malas noticias por doquier: la inseguridad ciudadana, el nuevo derrame de petróleo, el Gobierno incompetente, el Congreso que vuelve a tocar fondo como la Selección de Fútbol, colera de América (Q.E.P.D., ‘Cholo’ Sotil). Además, malas noticias que los medios necesitan para poder subsistir (al final del día son empresas) y los influencers —lavacerebros— para ganar yapes y likes a costa de la salud mental de la población.

Es la dura realidad, pero ya basta, ¿no? ¿En dónde está escrito que tenemos que ser un pueblo resignado a perder? Si queremos que nuestros niños crezcan orgullosos de este bello país, es hora de dejar los lamentos y ponernos a construir. El ciudadano de bien, aquel que sostiene al país con su trabajo, tiene todo el derecho a quejarse ante un Estado que lo ignora y atropella. Pero es hora de pasar de la queja a la acción; de elevarnos por encima del discurso fatalista de los medios, de las miserias de la clase política y de las intrigas de quienes quieren incendiar la pradera.

¿No te gustan los políticos? Pues incursiona tú en política o alienta a los buenos peruanos a hacerlo y, por el amor de Dios, no votes por los mismos partidos de los que luego te quejas. Sé crítico, pregúntate qué partidos o clanes familiares están detrás de las economías ilegales y solo buscan el beneficio propio. Y cuando lo tengas claro, castígalos con tu voto. ¿Te molesta la desinformación y la manipulación de las noticias? Entonces, investiga, infórmate mejor y elige bien a quién le crees antes de dar un like o de rebotar noticias. No dejes que un gamer, una sabihonda o un conspiranoico en X decidan tus preferencias. Cuídate de los pontífices que se precian de nunca haber tenido un cargo público; de esos que todo lo saben mejor, pero que nunca han tenido el coraje de lanzarse a hacer algo más que indignarse.

Que este 2025 (año preelectoral) sea el año en que tomamos conciencia de las reformas que necesitamos para darle vuelta a la historia, y de quién tiene las propuestas para lograrlo. Basta de conformarnos con lo peor; manos a la obra: menos ideología, más pragmatismo y participación política. Si ya viviste las deficiencias de los últimos gobiernos, piensa en tus prioridades. ¿Quieres libertades? ¿Seguridad y prosperidad? ¿Salud, Educación e Infraestructura? ¿Ciencias, Artes y Cultura? ¿Ambiente y Naturaleza? ¿Menos ministerios y burócratas? ¿Más inversión privada? ¿Un Congreso profesional, sin repartijas, despilfarros e impresentables? ¿Un Ministerio Público y Poder Judicial limpios? No tires la toalla, peruano que todo lo puede, tu voto lo logrará. ¡Feliz 2025!