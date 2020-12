La protesta a nivel nacional que dio un giro a la reciente historia política del país, ha quedado viva en la exposición inaugurada en el Lugar de la Memoria: “Generación Bicentenario en Marcha”. Fotografías al aire libre logradas por decenas de periodistas gráficos, carteles escritos a puño y letra por los manifestantes y el altar que el domingo 15 de noviembre se creó en nombre de Inti y Brian, permiten sentir, de forma cercana, lo que sucedió hace poco más de un mes. El retrato de varias ciudades embanderadas, el grito enmascarillado de miles de peruanos mostrando su disconformidad desde todos los rincones: un país de pie, harto de la clase política. Desde los cacerolazos hasta el sudor, las lágrimas y la sangre de esos días. Imágenes que hablan, como el abrazo a ojos cerrados de un policía agotado y dos jóvenes que lo envuelven en los colores del Perú. Es la muestra innegable de una semana histórica; lo que hizo renunciar a Manuel Merino; lo que pudo lograr un pueblo vigilante. Pero también es la muestra de que hay cosas que en nuestro país no avanzan. Mientras que el observatorio internacional de DD.HH. HRW concluye en su informe que la policía cometió “graves abusos” y recomienda “garantizar justicia y prevenir” situaciones como las que llevaron a la muerte de dos jóvenes además de 200 heridos, las autoridades aún no dan respuestas. El Ministerio del Interior no tiene los resultados de su propia investigación y las familias, sin poder contar con las imágenes de las cámaras de los puntos más convulsos, denuncian no encontrar justicia. Un silencio que solo crea más polarización. A un lado los que marcharon y al otro los que creen que todo se manejó desde algunos medios. Más allá de cada postura, mientras lentamente llega alguna respuesta, la exposición fotográfica del LUM puede ayudar a generar una idea propia a cada peruano. Al fin y al cabo, coincidiremos –como está escrito en una de las banderas pintadas en ese espacio– en que es tiempo de mejorar.