Finalmente uno de los candidatos presente en todas las encuestas de opinión decidió retirarse de la contienda electoral al bicentenario –aunque nunca se lanzó realmente. Ojo, que no se aleja de la carrera pública, ni cierra la posibilidad de tentar alguna vez el cargo de primer ciudadano y mucho menos de “sumar” en lo que el Perú requiera en esfuerzos colectivos, pero queda claro, según lo dicho en Canal N el último viernes, que, para la campaña del 2021, Salvador del Solar no será candidato. Y mientras él zanjaba el tema, posiblemente varios en sus casas –y sus ayayeros– habrán celebrado el anuncio. Algunos, que apareciendo incluso en las encuestas de opinión, tal vez, a duras penas entendieron lo que quiso decir cuando explicó: “Hay una sola pregunta que está por encima de las demás y es ¿cómo podemos ayudar?”. La respuesta que dio fue “juntos”, un rechazo a la individualidad –que él representaba– y una invitación a la empresa privada, a las organizaciones de base, a la sociedad civil y a todos lo que puedan unirse por el país, con ideas, experiencia y alternativas. Un concepto que al parecer ni siquiera comprende el gobierno cuando frente al Acuerdo Nacional, propone un Pacto Perú, debilitando ambos en lugar de trabajar en una misma dirección. Es cierto que con este anuncio ha sido consecuente con el discurso que mantiene desde que fue Premier: ¿cómo fortalecer los partidos sin partido, posiblemente sin bancada y sin bases? Correcto, pero, ¿quién podrá lograrlo si a menos de un año no hay una sola opción en la otra orilla? Con esto Del Solar por lo menos da tiempo suficiente para pensar bien –sin él en el ruedo– cuando aparezcan opciones. Cuidado. Sale Salvador, esperemos que entre un salvavidas.