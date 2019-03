Comprendo que un país que se siente aquejado por los fenómenos naturales, y por los políticos –mucho más difíciles de combatir que los primeros–, pueda pensar que su más alto representante, el presidente, no está para visitas protocolarias. No estoy de acuerdo. Creo que la imagen de una nación grande y prometedora, como es el Perú, se forja no solo con una marca: se forja con una agenda internacional de peso.

El Perú estos días en España está en boca de todo el mundo. El presidente del Perú ha sido recibido por los reyes de España. La reina se pone sus mejores galas y la condecoración recibida en el Perú. El presidente, además, es condecorado por el Congreso de diputados y tiene oportunidad de pronunciar un interesante discurso político.

Y acompaña al rey a la inauguración de la feria de arte contemporáneo ARCO, lo que hace que el nombre del Perú, que es el país invitado este año, esté en boca de todos. Hay exposiciones en el Museo del Prado, en el de Thyssen Bornemisza y en la Academia de Bellas Artes de San Fernando... es decir, en los mejores museos de Madrid sobre el arte peruano.

En este panorama de marketing no deja de ser un poco cicatero que se reproche al presidente hacer un viaje, porque circunstancias naturales o políticas lo hacen poco recomendable. Hablamos de un jefe de Estado. La institucionalidad implica comprender que hay labores que incumben solo al jefe de Estado, aunque eso signifique dejar de lado tareas asumibles por otros o razonablemente postergables.

Vale la pena hacer el esfuerzo y tener altura para aplaudir que sea un jefe de Estado que sabe estar, que sabe hablar y que ha vendido una interesante imagen del país, el que contribuya a la proyección internacional del Perú.