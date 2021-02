Sorpresa e indignación imparables: falta de oxígeno y camas UCI, muertes por millón, caída récord del PBI, además Vizcarra no compró vacuna, pero sí se vacunó y lo ocultó. Aprovechándose del cargo para ello, además de allegados, invitados y autoridades: excanciller Astete y exministra Mazzetti (“seré la última en vacunarme”) haciendo vergonzoso uso del privilegio del cargo, siendo la Cancillería y el Minsa los sectores involucrados en mala y sospechosa negociación.

Sagasti debe deslindar drásticamente de Vizcarra y preocuparse en traer vacunas para 33 millones de peruanos. Chile lidera vacunación latinoamericana, tendrá su población vacunada en julio. Respecto de las vacunas, debe levantarse el secretismo del costo y contenido de contratos, la información debe ser pública. El sector privado debería apoyar en el proceso de vacunación aprovechando su potencial logístico y así lograr la inmunidad colectiva. El precio de la vacuna es menor al costo de las pruebas moleculares que gastan por millones las empresas. Vacunar trabajadores y familia debe ser su objetivo y así el ineficiente Estado podría concentrarse en los más necesitados y vulnerables.

El caso Vacunagate permite la presunción de prebendas a Vizcarra y otros, convierte en sospechoso el contrato con Sinopharm, único proveedor hasta hoy. Ello explicaría por qué no se firmó o concluyeron las negociaciones para vacunas de mayor eficacia: poniéndose trabas/bloqueo a contratos con otros laboratorios. El escándalo arrastra a universidades de prestigio y científicos sin escrúpulos.

La generación del bicentenario, aunque no lo admite, salió a marchar por destitución de Vizcarra, tamaña decepción. ¿Por qué no reclaman por vacunas que no llegan y muertes por doquier?