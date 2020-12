Diera la impresión de que ciertos congresistas siguen dominados por la fuerza autodestructiva que los llevó a emprender el golpe de Estado más torpe de nuestra historia republicana. Para quienes crean que esta afirmación es una exageración, los invito a revisar lo ocurrido ayer, que en su conjunto es una muestra gráfica de que los vacadores reagrupados ya no saben por dónde sabotear la tensa calma que con esfuerzo se está consiguiendo.

Primero, Manuel Merino insistió en boicotear la exposición fotográfica en el LUM que da cuenta de las movilizaciones ciudadanas que cubrieron de espíritu democrático las calles y plazas del país unas semanas atrás. Intentó sentar en el banquillo de los acusados al ministro de Cultura. Luego, el congresista Simeón Hurtado animó a los transportistas informales para que se levanten contra la formalidad, la fiscalización y la seguridad en el transporte de pasajeros. Finalmente, al caer la tarde, otro congresista acciopopulista, Ricardo Burga, dejó su micro encendido y se le escuchó decir “sería el mismo procedimiento constitucional que permite la Constitución y el Reglamento interno del Congreso para vacar a la seño...”. Es decir, fue sorprendido en flagrancia planeando una nueva vacancia.

¿A qué señorita se querrá tumbar Burga? Probablemente a la presidenta del Congreso en funciones, Mirtha Vásquez, quien se ha convertido en el principal obstáculo para que el jamoneo en el Congreso continúe. Hay quienes dicen que con eso se calmarían, pero yo no lo creo. También buscan sacar al vicepresidente Luis Roel, contra quien el excontralor Alarcón presentó dos denuncias absurdas ante la Fiscalía. Igual eso no sería suficiente. Los vacadores tienen hambre y no se quedarán satisfechos cuando pueden escalar más alto, censurando a toda la Mesa Directiva y, con ello, argumentar que Sagasti ya no puede continuar como presidente de la República.