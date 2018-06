La tierra es nuestra aliada

Gracias a la obsesión fujimorista por controlarlo todo y castigar a quien no baila a su ritmo, el Estado no podrá publicitar en medios privados y la difusión de la obra pública se reducirá a su mínima expresión. Si esto no le importa al presidente Vizcarra, debe ser porque la oposición le ha robado el alma.



En 1969, el Gobierno golpista de Juan Velasco Alvarado instauró la reforma agraria, con la cual desaparecieron las grandes haciendas que concentraban casi toda la agricultura de entonces. Como la medida planteaba una repartición justa de la tierra y sus frutos, desde ese año hasta 1979 se expropiaron más de 15 mil fundos y más de 9 millones de hectáreas. La mayor parte fue adjudicada a 370 mil beneficiarios entre cooperativas, grupos, comunidades campesinas y empresas de propiedad social. Sin embargo, la reforma que se planteó como un acto de justicia social resultó un verdadero fracaso.



Las cooperativas, sin gerencias y sin acceso a la tecnología y capacitación constante que requiere el sector para ser competitivo, sucumbieron y las tierras fueron parceladas en terrenos domésticos. Esta paralización continuó hasta la década de los 90, cuando se creó la urgente ley cuya continuidad ha sido absurdamente discutida el último mes, pero felizmente aprobada esta semana.

En los últimos 10 años, la agricultura moderna ha generado más de 252 mil puestos de trabajo directos y cerca de 557 mil indirectos, con un importantísimo énfasis en la equidad de género, logrando que el 46% de colaboradores sean mujeres. Durante el último año, he visitado una docena de fundos dedicados a la agroexportación en Chincha, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Martín, y solo he visto bienestar y esperanza.

Letreros gigantes que ofrecen 4 mil empleos para la temporada de cosecha de alcachofa, pimiento y espárrago en la fachada de uno solo de estos fundos, por ejemplo. Quien decida ejercer la delincuencia en Chincha o en Trujillo no tiene como excusa la falta de oportunidades. Las empresas visitadas lideran las exportaciones y sus empleados tienen uniformes, seguro de salud, transporte, refrigerio, sueldo bancarizado y capacitaciones constantes. He visto a miles de mujeres contentas y empoderadas. He visto miles de hectáreas cultivadas donde antes solo había arena, he sido testigo del uso responsable del agua.



Perú es el primer proveedor de plátanos orgánicos del mundo, el segundo en cafés de calidad, espárragos, paltas y arándanos, el cuarto en mangos, el quinto en uvas. Y este boom solo va a seguir creciendo. Celebremos.