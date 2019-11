Se acercan las elecciones, no votar no es una opción y es aterrador pensar en lo que se nos viene. Parece que la ‘Señora K’ sí es la señora Keiko (durante mi mandato no habrá espacio para la corrupción) Fujimori y que va a seguir en la cárcel por más táperes gigantes que su esposo Mark (amar no es un delito) Vito lleve a la Fiscalía para demostrar ya no sabemos ni qué porque da lo mismo, mientras aprovecha las cámaras para decir con voz de pito que Jorge (mi tío Jaime sacó varios fajos de dólares) Yoshiyama es un mentiroso. Y Velásquez (al tribunal le bajas la llanta) Quesquén es amigo de Los Temerarios del Crimen y Luciana (con mis tamales no se metan) León de Los Intocables Ediles y no sabe no opina no puede hablar porque su abogado le ha dicho que se calle, pero como también quiere parecer sincera dice que sí conoció al delincuente Alexander (soy un hombre que empezó de abajo) Peña, como si fuera normal conocer delincuentes pues, o sea sí lo he conocido, pero qué tiene de malo.

Y Del Castillo (no nos entornillamos en la curul) dice que es mentira que Mulder (Barata está dando una versión que no le consta) encabeza la lista por el Apra y don Isaac (que mi hijo se dispare un tiro en la cabeza) Humala, papá de Ollanta (mi gobierno se caracteriza por fomentar valores familiares), postula con el número uno por el Partido Perú Libre del expresidiario Vladimir Cerrón, machista y homofóbico, acusado de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo como exgobernador de Junín. Mientras tanto, Yeni (participaré con un partido sólido) Vilcatoma nos pide votar por los congresistas disueltos para seguir luchando contra la corrupción y para eso se une al partido del exalcalde Luis (Lima es un país que tiene gran biodiversidad) Castañeda Lossio, investigado porque habría recibido casi un millón de dólares de Odebrecht para su campaña, lo mismo que su amiga Rosa (el Perú no puede aguantar un robo más) Bartra, ahora de amarillo, pero con el alma igual de negra. Y la veterana Martha (hay que investigar video Kouri-Montesinos porque en Forrest Gump se hizo montaje con presidentes muertos) Chávez vuelve a su trinchera junto a Ricardo (el fujimorismo es la perversión absoluta de la política) Vásquez Kunze por Fuerza Popular.

Pero qué feo lo que está pasando en Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, qué terrible, qué suerte que aquí ya no pasan esas cosas. No, somos un país democrático, tanto, que cualquiera puede volver a llover sobre mojado, mear sobre meado, violar sobre violado, robar sobre robado, mentir sobre mentido, y aquí no pasa nada, porque somos libres, seámoslo siempre.