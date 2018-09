Gracias, Carlos Vives

Esta semana se hizo viral el videoclip de la canción “Mañana” de Carlos Vives, paseando en bicicleta por algunos lugares históricos, patrimoniales y turísticos de Lima, como la plaza San Martín, la playa Agua Dulce, la huaca Pucllana, el Museo de Arte, el restaurante Astrid y Gastón, el Circuito del Agua y el chifa Xin Wha. Como era de esperarse, se prendió la mecha y las redes sociales desplegaron todo tipo de ataques contra el clip de Vives. Que por qué el video excluye a las zonas no turísticas de Lima, que por qué Promperú ha pagado a Sony Music más de 3 millones de soles por la realización y distribución del clip, habiendo heladas en Puno y zonas devastadas por El Niño que no han sido reconstruidas. Y que por qué sale Natalia Málaga, que seguro la ‘matadora’ cobró un huevo de plata y que Gastón Acurio se ha beneficiado mostrando su restaurante (cuyo nombre o logo no figuran en ninguna esquina, a diferencia del chifa Xin Wha, por cierto), y que Vives se hace el que le gusta Lima, pero bien que cobra su palo verde, y así…

Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen País para Promperú, ha declarado que su sector tiene 13 millones de dólares de presupuesto para 2018 (aproximadamente 43 millones de soles) y que los 3 millones invertidos en el clip corresponden a dos campañas, una con Vives para el mercado latino y otra con algún otro artista para el mercado anglosajón. Natalia Málaga ha dicho que ella no cobró un mango. Gastón Acurio ha dicho que le preguntaron en cuánto alquilaba su local y, al saber que se trataba de promocionar Lima, prestó sus instalaciones a cambio de nada. Sony Music ha circulado un comunicado diciendo que Vives tampoco ha cobrado.

Los 43 millones de soles anuales que recibe la dirección de imagen de Promperú corresponden al 0.23% de los 157,159 millones del presupuesto público total del Perú para 2018. La reconstrucción con cambios, por su lado, recibió 7,078 millones, que representan el 4.5% del total de la nación y casi 20 veces más de lo que le toca a Promperú. Según las expectativas de Falco, por cada millón de visitas al video, llegarían 80 turistas al Perú, y en un año se esperan 350 millones de clics que se traducen en 28 mil turistas que dejan unos 16 millones de dólares. Mientras tanto, Vives ya subió el video a su cuenta oficial el 14 de setiembre y “Mañana” ya tiene casi 4 millones de visualizaciones en 7 días, 83 mil likes y 9 mil comentarios, todos hablando maravillas de Lima.