El documental, que se estrenará el 18 de febrero, revela los problemas que genera la actividad minera en el distrito. Conflictos territoriales, contaminación ambiental, afectación a la pesca, ausencia de políticas públicas y violación de derechos laborales, dando voz a los habitantes y autoridades, quienes denuncian los abusos de la minera Shougang desde el año 1992, cuando Fujimori la concesionó indefinidamente (hasta que se agote el recurso) a una empresa china que opera en la absoluta ilegalidad en términos de sostenibilidad social y ambiental. Tres parques eólicos que no producen electricidad para el distrito, un hospital de Essalud abandonado desde 2014 por fallas en la infraestructura, una hora de agua interdiaria distribuida por la empresa a los pobladores.

Más de mil pescadores artesanales de toda la vida, premiados por el Ministerio del Ambiente por sus prácticas sostenibles, no cuentan con servicios básicos ni son ya propietarios de terreno alguno pues la concesión –increíblemente y contra la ley peruana– incluye la superficie (78% del territorio del distrito) y no solo el subsuelo. Esto, además de maltrato a los más de mil trabajadores mineros, más de 600 mil soles de multas impagas por violaciones a los derechos laborales, multas de OEFA, Sunafil y Osinergmin por 15 mil millones de soles. Filtraciones de relaves al mar, daños al ecosistema denunciados por el alcalde de Marcona, quien, además, dice que no se puede construir un nuevo hospital porque se necesita el permiso de la minera como dueña del territorio. Usurpación de terrenos, contaminación de polvo, incendios, enfermedades ocupacionales no atendidas, 180 procesos judiciales y tres sentencias en los últimos años. Shougang ha perdido todos los juicios, pero no les paga a los trabajadores demandantes, tampoco apoya a los deudos de los que mueren producto del trabajo minero y tiene un promedio de diez accidentes por mes que derivan en sanciones administrativas para los obreros.

Este infierno convive con más de un área natural protegida dentro del distrito, de hermosas caletas repletas de lobos de mar, zarcillos, guanayes, pelícanos, pingüinos de Humboldt, jureles, caballas, algas, pericos, cóndores que sobrevuelan el mar, la bahía más profunda del mundo, aguas riquísimas en nutrientes y hasta avistamiento de orcas en cierta temporada del año.

Shougang duplicó sus utilidades en 2019 respecto a 2018, ganando más de 800 millones de soles y exportando el hierro a China. Eso sí se publicó y nos hizo sentir que somos un país emergente, libre, a punto de celebrar 200 años de “independencia”… Tampoco hay que ser aguafiestas.