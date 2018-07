En edad de merecer

Lo peor de esta saga de jueces corruptos es el machismo. El abusivo machismo transversal a toda la jugarreta. Si la “señora K” está tan desprestigiada estos últimos días, es porque todos sabemos que se pasa la vida negociando impunidades, pero además no ha abierto la boca contra lo peor que revelan estos audios miserables.

Son los miles de verdes, pero no tanto, son las colocaciones de jueces, pero tampoco, es, sobre todo, el inminente abuso contra las niñas en particular y contra las mujeres en general. Hinostroza Pariachi es una de las personas más odiadas del Perú en estos momentos por su tráfico de influencias, pero principalmente por usarlas para absolver a violadores de demasiadas niñas, en los últimos años, con argumentos como “edad de consentimiento (14 a 16)”… liberar al agresor de Arlette Contreras porque, bueno, muerta no está… absolver a una persona acusada de trata de menores con la venia y firma de Villa Stein y Duberlí Rodríguez, entre otros.

Tengo en mis manos esta última sentencia, puedo leer el fallo que emitió en 2016 la Sala Penal. La tuve desde antes de que surgiera este escándalo, felizmente, porque ahora resulta que, de la web del Poder Judicial, han desaparecido las sentencias firmadas por el monstruo Hinostroza y sus amigos. Los argumentos de los jueces para absolver a la tratante de una niña de 14 años captada con engaños fueron de un criminal machismo. Indica el fallo, literalmente, que “el hacer de dama de compañía, y entendida esta como una persona que simplemente bebe con los clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad, no se presenta como una labor que vaya a agotar la fuerza de la trabajadora”.

Respecto a la propuesta para que la menor haga “pases” (acostarse con clientes a cambio de dinero), la sala indica que esa “no fue la intención primigenia por la cual fue a trabajar al bar, sino que en una oportunidad la procesada le sugirió que lo hiciera”. Es decir, para la sala fue un “evento aislado” y “para que se configure el delito de trata por explotación sexual, esta tiene que ser la razón por la cual se traslada o capta a la menor desde un inicio”.

Mientras termino de escribir esta nota, me entero que el de los 10 mil verdes tiene orden de captura, pero Hinostroza solo tiene vacaciones. Lógico, robar es un delito, violar no. Y que el ministro de Justicia Heresi también conversó por teléfono con Hinostroza, para pedirle un consejo sobre la Convención de Palermo, firmada por más de 100 países para combatir, entre otros crímenes, la trata de personas. Disculpen, pero ¿qué mierda le puede aconsejar Hinostroza a Heresi?