Corran a verlo

El sábado pasado, mientras presentábamos el libro Mujeres del Perú en la Feria Ricardo Palma, la marcha feminista #elvioladorerestú ensayaba su performance en el parque Kennedy, con una potencia asombrosa. Ofendidos por ver mujeres que no están dispuestas a soportar más abusos, un grupo de católicos fanáticos que salía de una misa en la iglesia de Miraflores se enfrentó a las manifestantes, rezando fuerte y feo, como los soldados que corren de madrugada y gritan tonteras, para darse ánimo.

Existen muchas personas indignadas con el ataque directo a los violadores, pretendiendo descalificar a las que protestan, porque su canción parece perreo, porque bailan, porque caminan en tetas, como una manera de justificar la violación cuando la mujer no se comporta como la virgen María. No es de extrañar, entonces, que cuando se destapa un escándalo donde los propios sacerdotes son los abusadores, sea tan fácil esconder a los denunciados, tapar el sol con un dedo y amenazar a los denunciantes. Doblemente fácil si los valientes son un humilde expolicía piurano y una periodista mujer en un país feminicida, como Pedro Zapata y Paola Ugaz. ¿De qué se les acusa? De difamación. ¿Quién los acusa? Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell, el exrepresentante legal de la inmobiliaria Miraflores Perú, empresa del Sodalicio. ¿Qué le preocupa al caballero? Que pueda verse en YouTube el documental The Sodalitium Scandal, de la cadena de televisión Al Jazeera, publicado en 2016. Una historia acerca de cómo el Sodalicio, en 2014, habría contratado a la Gran Cruz del Norte, una banda de asesinos en Piura, para el desalojo de los pobladores de las tierras que hoy forman parte del proyecto Miraflores Country Club, de la inmobiliaria que en Registros Públicos le pertenece en un 99% a la congregación religiosa.

Gómez de la Torre Pretell le exige a Paola Ugaz retirar el documental de YouTube, sindicándola como productora, pese a que ella es solo una entrevistada, hecho que consta en una carta de la cadena televisiva a la Corte Superior de Justicia de Piura. De no hacerlo, pide para ella 3 años de cárcel y 2 millones de soles de reparación civil.

El expolicía Pedro Zapata, también perseguido por sus declaraciones, se dedicó a investigar a la banda Gran Cruz después de perder a su hijo Guadalupe Zapata (26) en 2011 en manos de esos criminales. Según el documental, Gómez de la Torre Pretell reconoció que pagó 73 mil soles semanales durante 22 meses a la banda Gran Cruz del Norte “por servicios de seguridad” para la empresa del Sodalicio. Mientras tanto, el documental sigue disponible y basta con buscar en YouTube: The Sodalitium Scandal + Al Jazeera. Tiene subtítulos. Corran a verlo.