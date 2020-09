-Leí en Gestión que el viceministro Murillo ha anunciado que la nueva versión del Gasoducto Sur –rebautizado cono SIT-Gas– será adjudicada antes de que se largue Vizcarra en 2021. Este elefante blanco nos va a costar mínimo unos US$4,500 millones, pero seguramente terminará siendo mucho más, como Talara o las Interoceánicas. El exministro Herrera ya advirtió que este proyecto es absurdo. Otro gasto idiota y descomunal más en este país pobre. Bueno, ¿no se gastaron antes US$1,200 millones en los tan aplaudidos Panamericanos y tenemos esos hospitales? Después no se quejen.

-El IDL, la caviarada y sus medios satélites ya decidieron que este Congreso, como el anterior, no puede ejercer su facultad constitucional de elegir a los nuevos magistrados del TC. Ciertamente, este Congreso es una desgracia, pero tiene todo ese derecho. No creo tampoco que elijan a gente mucho peor que Eloy, Ledesma, Ramos o Miranda. Lo que pasa es que la caviarada solo acepta procesos en los que se nombre a los que ellos quieren. Y de muy mal gusto que los magistrados salientes Eloy o Ramos metan su cuchara. Me imagino que estos quieren que el proceso se dilate hasta el próximo Parlamento para seguir ganando esos casi 40 mil soles mensuales –con auto, chofer y poder– de los que ahora gozan y de los que no gozarían en el sector privado.

-Búsquenle un psiquiatra a la congresista Cecilia García. ¡Suelta cada barrabasada! Ya eso último que dijo sobre Sendero indica que está sufriendo un serio problema mental. Esa pobre no está nada bien de la cabeza.

-Mávila al colegio de nuevo: una deuda que desaparece por prescripción no es “perdonada” o “condonada”. Además, una obligación en litigio aún no es una deuda tributaria hasta que la parte pierda. Ignoro si suelta estos dislates por ignorancia o por maldad. Con su latiguillo “de alguna manera”.

-Faltan 313 días para que se largue Vizcarra.