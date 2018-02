Urgente solución: DU 003 vs. ley

El Decreto de Urgencia (DU) 003 fue promulgado en febrero de 2017 como medida de urgencia para asegurar la continuidad de los proyectos y garantizar el pago de la reparación civil al Estado; estos objetivos no se lograron, pero sí evitó el éxodo de activos de Odebrecht. Hasta la fecha no se ha podido vender ninguno de los proyectos (Chavimochic, Chaglla, Olmos, Gasoducto, Rutas, Irsa) y no hay fondos para la reparación civil que se determine; tampoco se ha pagado a las centenares de empresas acreedoras de Odebrecht, perjudicando la cadena de pagos y afectando a empleados, proveedores, Sunat, etc.

Por ello, el MEF ha enviado el proyecto de ley (PL) N° 2408 al Congreso con medidas que permitan recolectar fondos en un fideicomiso para reparación civil y activar cadena de pagos (en juego 60,000 empleos y 3.5 millones de deudas proveedor, 30,000 millones por ejecutarse). El Congreso deberá debatir, analizar y aprobar la propuesta y podría introducir mejoras o modificaciones que considere necesarias.

Es clara la necesidad en beneficio del país de ayudar a reactivar la economía con la venta de los proyectos referidos, y de obtener fondos para la reparación civil. PL propone retener el 50% del precio de venta neta (valor empresa menos deuda de proyecto) y el 10% de todos los pagos que tengan que hacer al Estado por obras públicas o con financiamiento por APP. Casi en paralelo, el Ejecutivo prorrogó por 30 días el 003 vigente con el único objetivo de dar tiempo al Congreso a debatir el PL, prórroga necesaria para evitar que Odebrecht pueda liquidar sus proyectos y disponer de los fondos.

Ley daría predictibilidad jurídica y política a interesados compradores. Hizo bien el MEF en presentar PL y haría mejor el Congreso en darle trámite a la

brevedad.