Una relectura de El Pez en el Agua

El Perú no es ajeno a la regresión democrática global, y nuestra forma de hacer política y abordar reformas no progresa, entre otros lastres por la polarización política e incapacidad de diálogo para construir acuerdos básicos democráticos y de desarrollo que impiden que podamos apostar por cambios que hagan que el desarrollo llegue a todos los peruanos. La confianza de los ciudadanos en los políticos está bastante deteriorada y el último reporte de percepción ciudadana del INEI refiere que “consultada la población sobre las razones de por qué la democracia funciona mal o muy mal en el Perú, en el periodo enero - junio 2024, la mayoría (87.3%) señaló que se debía a los políticos”.

Desde mis años universitarios me he visto envuelta en iniciativas y proyectos de educación democrática y diálogo ciudadano, convencida de que una ciudadanía fuerte es esencial para construir una comunidad política democrática, la cual se consolida y prospera cuando se piensa y actúa como ciudadanos. Así, en el día a día termino involucrada en esfuerzos de reflexión con muchas personas y organizaciones tratando de pensar en cómo podemos construir un mejor Perú desde la sociedad civil. Y esta semana, gracias a un proyecto de videopodcast de la Fundación Friedrich Naumann para los Países Andinos, a mí y a un grupo de apasionados por la lectura nos ha dejado impactados volver a leer El Pez en el Agua de nuestro nobel Mario Vargas Llosa. Una obra magistral que a través de sus memorias personales nos sumerge en reflexiones sobre aspectos políticos, económicos, sociales y culturales del país de finales de los ochenta, principalmente. Es un libro de más de 30 años, pero narra tantos aspectos sobre nuestra vida política que resultan fundamentales para comprender el Perú. Que nos haga navegar por esas aguas con tanto entusiasmo, por supuesto, tiene mucho que ver con su grandeza de escritor, pero a mi entender más con su contagiante compromiso público con un mejor país. Me acuerdo que en las épocas que salió se hablaba del libro y mucha gente se molestaba y me quedó grabado que decían que lo había escrito por resentimiento de haber perdido las elecciones y que no quería al Perú. Tan incomprendido por algunos sectores porque en realidad lo que hace es una crítica para advertirnos, contarnos cómo es la política y algunos problemas que arrastramos hasta hoy, como el que no se vote por ideas, el ego de los políticos, su incapacidad de ponerse de acuerdo, la corrupción, la inseguridad, los aprovechadores políticos y los intelectuales que se subordinan al poder de turno. Y contrario a lo que se decía, en cada una de esas líneas, de las que se puede discrepar en algunos puntos, yo encuentro más bien amor y genuina preocupación por el Perú.

Es un libro muy poderoso, nos dejó pensando mucho y seguía dando vueltas en mi cabeza en estos días, y justamente apareció una foto en redes sociales que da cuenta de que Mario Vargas Llosa volvió al Bar “La Catedral” después de 55 años, el lugar que inspiró su otro libro, la famosa novela Conversación en La Catedral. Junto a lo grato de la postal, me apena la desidia del país para un lugar tan emblemático para la literatura y la historia del Perú. Ni el Estado, ni la sociedad civil, ni el sector privado han sido capaces de rescatar este tipo de espacios para promover recorridos, visitas y encuentros culturales que tantos peruanos y turistas apreciarían. Ojalá sirva para dar una mirada de rescate cultural.

Creo que Mario Vargas Llosa, con su obra literaria y de reflexión política le ha dado mucho al Perú. Si hubiera podido votar en los noventa habría sido una piurana que le hubiera retribuido su amor por Piura. Habría votado por ideas, seguro, pero también por emociones. Por ello, desde esta columna me gustaría recomendar una relectura de El Pez en el Agua, en épocas donde cada vez es más difícil encontrar espacios para pensar en el país, que se desangra por la inseguridad, que faltan líderes. Descubrir los detalles de la vocación política de un escritor en un momento crítico del Perú, resultará inspirador y apasionante.